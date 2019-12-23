Meyve suyu kutuları ve leblebi paketlerinden uyuşturucu çıktı

ANKARA'da polis ekiplerinin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, yaklaşık 30 kilogram uyuşturucu ve 12 bin 700 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucuların bir bölümü leblebi paketleri ve meyve suyu kutularında bulunurken, gözaltına alınan 247 kişiden 35'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi tedbirlerini artırdı. Polis ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, çeşitli illerden Ankara'ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen araçlarda ve evlerde narkotik köpeği 'Bena' ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 8.4 kilogram skunk, 18.25 kilogram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 1.5 kilogram afyon sakızı ve 12 bin 700 adet ecstasy ele geçirildi. Bazı araçlarda yapılan aramalarda, meyve suyu kutusu içine gizlenmiş kokain, araçların döşemeleri altına zulalanmış esrar ve leblebi paketlerine gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 247 şüpheliden 35'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada daha önce 14 bin uyuşturucu hapla yakalanan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tarafından serbest bırakılan H.Ş.'nin geçen hafta 5 kilo 700 gram skunkla yakalandığı belirtildi. Gözaltına alındıktan sonra kalp krizi geçiren H.Ş.'nin polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Operasyondan görüntüler-Ele geçirilen malzemeler

Haber-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRCİ/ ANKARA