Haberler » Güncel » Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı - Haber

Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Fatih'te meyve suyu kutusunda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

07.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:51
Fatih'te meyve suyu kutusunda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Üst araması yapılan Emrah Ö'nün elindeki meyve suyu kutusu içerisinde kağıda sarılı halde bir miktar eroin ile metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Süleymaniye Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:24 Kılıçdaroğlu, dayısı Hasan Ali Gündüz'ün cenaze törenine katıldı - Haber
19:24 Podgorica'da Noel kermesi düzenlendi - Haber
19:24 Almanya'da Atatürk'e yönelik yapılan çirkin yayın protesto edildi - Haber
19:23 Şüpheli bavuldan kıyafet çıktı - Haber
19:21 AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'ın tercihi "Batırılan uçak" oldu - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
7.12.2019 19:26:51