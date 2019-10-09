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Meyve toplamak isterken düşen çocuğun koluna demir saplandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, meyve toplamak için tırmandığı duvardan düşen 12 yaşındaki Ayhan T.'nin koluna korkuluk demiri saplandı.

09.10.2019 17:12Meyve toplamak isterken düşen çocuğun koluna demir saplandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, meyve toplamak için tırmandığı duvardan düşen 12 yaşındaki Ayhan T.'nin koluna korkuluk demiri saplandı.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Ayhan T., bahçe duvarına tırmanarak, ağaçtan meyve toplamak istedi. Ancak dengesini kaybedip, düştü. Bu sırada, duvar üzerindeki korkuluktaki sivri uçlu demirlerden biri, çocuğun sağ koluna saplandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ve Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, acı içinde feryat eden çocuğun koluna saplanan demiri kesti. Ayhan T. koluna saplanan parça ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Demir parça, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Ayhan T. tedaviye alındı.



İtfaiye, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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