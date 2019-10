Meyve toplarken ağaçtan düşen çocuğun koluna demir korkuluk saplandı Mersin 'in Tarsus ilçesinde evlerinin önündeki ağaçtan meyve toplarken dengesini kaybederek üzerine düştüğü demir korkuluk koluna ok gibi saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kesilen demir korkulukla birlikte hastaneye kaldırıldıMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde meyve toplarken ağaçtan düşen 11 yaşındaki çocuğun koluna demir korkuluk saplandı. Uzun süre acı içinde kıvranan çocuk, itfaiye ekiplerince kesilen demir korkulukla birlikte hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde meyve toplamak için harnup ağacına çıkan Ayhan T., dengesini kaybederek duvardaki demir korkuluğun üzerine düştü. Korkuluğun sol koluna ok gibi saplanmasıyla acı içinde bağıran çocuğun yardımına, ailesinin haber vermesiyle Tarsus Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Çocuğun koluna saplanan demir parmaklıklar itfaiye ekiplerince kesilirken, Ayhan T., kesilen demir korkulukla birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı.Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun koluna saplanan demir korkuluk, itfaiye ekiplerinin yardımı ile doktor kontrolünde çıkarıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.