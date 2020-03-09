Meyve yetiştiriciliği ve budama eğitimi
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli, tarım danışmanları ve eğiticilerine meyve yetiştiriciliği ve budama eğitimi verildi.
09.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:58
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli, tarım danışmanları ve eğiticilerine meyve yetiştiriciliği ve budama eğitimi verildi.
Adıyaman 'da son yıllarda meyvecilik alanlarının ve özellikle badem yetiştirilen alanların artması üzerine üreticiler budama konusunda yoğun talep alan Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu talepler, il/ilçe müdürlüğü teknik personeli, tarım danışmanları ve eğiticilerin eğitiminin önemini ortaya çıktı. buna istinaden Tarım ve Orman Müdürlüğümü ile Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında yapılan yazışmalar neticesinde meyve yetiştiriciliği ve budama eğitimi düzenlendi.
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bekir Erol Ak ve Doç. Dr. Ali İkinci'nin Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda teorik bilgiler vermesiyle başlayan eğitim, merkez Uludam köyünde bulunan kapama badem bahçesinde yapılan budama -pratik- eğitimi ile devam etti.
Eğitimde İl Müdürü Adil Alan, İl Müdür Yardımcıları Mahmut Nedim Baybatmaz ve Nihat Yılmaz, şube müdürleri, Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Türker Yener, Enstitü Müdür Yardımcısı Atilla Öztokmak ve enstitü personeli, merkez ve ilçe ziraat odası başkanları ve bünyelerindeki tarım danışmaları ile serbest tarım danışmanlarının katıldığı eğitime çok sayıda il/ilçe kurum personeli ve konu uzmanları katıldı. - ADIYAMAN
Adıyaman 'da son yıllarda meyvecilik alanlarının ve özellikle badem yetiştirilen alanların artması üzerine üreticiler budama konusunda yoğun talep alan Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu talepler, il/ilçe müdürlüğü teknik personeli, tarım danışmanları ve eğiticilerin eğitiminin önemini ortaya çıktı. buna istinaden Tarım ve Orman Müdürlüğümü ile Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında yapılan yazışmalar neticesinde meyve yetiştiriciliği ve budama eğitimi düzenlendi.
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bekir Erol Ak ve Doç. Dr. Ali İkinci'nin Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda teorik bilgiler vermesiyle başlayan eğitim, merkez Uludam köyünde bulunan kapama badem bahçesinde yapılan budama -pratik- eğitimi ile devam etti.
Eğitimde İl Müdürü Adil Alan, İl Müdür Yardımcıları Mahmut Nedim Baybatmaz ve Nihat Yılmaz, şube müdürleri, Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Türker Yener, Enstitü Müdür Yardımcısı Atilla Öztokmak ve enstitü personeli, merkez ve ilçe ziraat odası başkanları ve bünyelerindeki tarım danışmaları ile serbest tarım danışmanlarının katıldığı eğitime çok sayıda il/ilçe kurum personeli ve konu uzmanları katıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Meyve yetiştiriciliği ve budama eğitimi
Etiketler : Harran Üniversitesi, Adıyaman, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Güncel
Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
Güncel
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı