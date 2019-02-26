'Meyveli Çikolata Ağacı ve Ejderha" Kitabı İlgi Görüyor

İngilizce öğretmeni Nazlı Namlı, okul öncesi öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmeleri için "Meyveli Çikolata Ağacı ve Ejderha" isimli bir kitap yazdı.
Sosyal medyadan destek bulan öğretmen, kitabın geliriyle de ihtiyaç sahibi olan öğrencilere yardım ediyor. Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Nazlı Namlı, İngilizce öğretmeni olarak atanamayınca 4 yıl özel bir anaokulunda öğretmenlik yaptı.
Anaokulu ve okul öncesi dönemde öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandıran ve hayal güçlerini geliştirmeleri için hikayeler anlatan Nazlı Namlı, daha sonra çocukların hoşuna giden hayalindeki hikayeleri kitap haline getirdi.
Özel bir ilkokulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Namlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Meyveli Çikolata Ağacı ve Ejderha" isimli resimli kitapla aynı zamanda okul öncesi çocukların kişisel gelişimine de katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.
Sulu boya resimleriyle süslene kitabın ilk baskının bin adet olduğunu belirten Nazlı Namlı, "Kitabımın ikinci baskısı yapılıyor. Yayınevi kitabın satışını internet üzerinde birçok kitap satış merkezlerinde yapıyor. Kitabın ilk baskısı kısa sürede tükendi ikinci baskısı yapılıyor. Çocuklar tarafından ilgi görmesi beni mutlu ediyor. İkinci çocuk kitabını yazmak için çalışıyorum. Kitaptan herhangi maddi bir kazanç beklentim yok. Gelirini ihtiyaç sahibi çocukların eğitimi için kullanıyorum." diye konuştu
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA