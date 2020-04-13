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Mezar taşı ile ilginç "Evde Kal" çağrısı: "Evde kalın, bize iş çıkarmayın"

Mezar taşı ile ilginç "Evde Kal" çağrısı: "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" Samsun'un Çarşamba ilçesinde mermercilik işiyle uğraşan bir esnaf, 'korona virüs' salgınının engellenmesi adına vatandaşların evde kalmasının istenmesi yönünde yapılan çağrılara dikkat çekmek amacıyla 'Evde Kal' yazılı...

13.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:46
Mezar taşı ile ilginç "Evde Kal" çağrısı: "Evde kalın, bize iş çıkarmayın"
SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde mermercilik işiyle uğraşan bir esnaf, 'korona virüs' salgınının engellenmesi adına vatandaşların evde kalmasının istenmesi yönünde yapılan çağrılara dikkat çekmek amacıyla 'Evde Kal' yazılı mezar taşına imal etti.
Çarşamba ilçesinde 15 yılı aşkın süredir mermercilik işi ile uğraşan Tarık Gündüz, Küresel salgın Korona Virüs'e karşı önemli bir duyarlılık örneği gösterdi. Salgına karşı vatandaşların evde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları yönünde çağrılar yapılırken, mermer ustası Tarık Gündüz işletmesinde imal ettiği mezar taşı ile dikkat çekti.
'Evde Kalın, Bize İş Çıkarmayın' ve '#EvdeKalÇarşamba' yazılarının bulunduğu mezar taşını vatandaşlara bilinç oluşturmak adına yaptığını belirten Tarık Gündüz, "Öncelikle, almış olduğu önlemler ve yaptıkları uyarılardan dolayı Cumhurbaşkanımıza ve yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Bizler alınan önlemlerden memnunuz. Bizde kendimizi bu işin bir parçası olarak görerek uyarıda bulunmak istedik. Hatta bir tık ileriye taşıyarak son noktayı koyduğumuzu düşünüyorum. 'Evde Kal' çağrısına farklı bir boyut getirdiğimizi düşünüyorum. Olayın gerçek yüzünü insanlara göstermek istedik. Evde Kal çağrılarına uyulmazsa, bu olayın asıl gerçek yüzü budur. Biz kesinlikle insanlarımızı sağlıklı bir şekilde burada görmek ve ticaret yapmak istiyoruz. Evde kalmazsanız olayın son ve gerçek noktası budur" dedi.
Tarık Gündüz, iş yerinin önünde bulunan mezar taşının, vatandaşların büyük ilgi odağı olduğunu da söyledi. Mezar taşı ile ilginç ’Evde Kal’ çağrısı: ’Evde kalın, bize iş çıkarmayın’

Kaynak: İHA

Etiketler: Çarşamba, Evde Kal, Güncel
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