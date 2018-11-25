İnternet üzerinden hazırladıkları ilanlarla yurdun çeşitli illerinde sahte tapu ve sahte belgelerle mezar yeri satarak milyonluk vurgun yapan çete çökertildi.

HER ŞEY ÜÇ KİŞİNİN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

Kocaeli'nde iç mimar B.A. (34) internet üzerinden mezar satışı için anlaştığı üç kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Bu arada başka mağdurlara da ulaşıldı.

BEKLETİLEN MEZAR YERLERİNİ HEDEF SEÇTİLER

Sabah'ın haberine göre çete üyelerinin; Bilecik, Bolu, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlendi. İddiaya göre 20-30 yıldır defin işlemi gerçekleşmeyen mezarları hedef seçen çetenin bir mezarı üç kişiye sattığı belirlendi.

1 MİLYONLUK VURGUN

Tuzağa düşürdükleri kişilerden 10'ar bin lira kapora alan dolandırıcılar bazı mezarları ise sahte tapularla 30 bin ila 150 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattı. Yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yapan çete üyelerinden R.A., Kocaeli'nde sahte mezar tapuları ve sahte evraklarla yakalandı. Firari iki şüpheli aranıyor.