Mezar yerleri kurayla belirlendi

Afyonkarahisar Belediyesi, Bayraktepe mezarlığında yeni oluşturduğu mezarları, kura ile hak sahiplerine tahsis etti.

06.07.2020 22:44 | Son Güncelleme: 06.07.2020 23:34
Afyonkarahisar Belediyesi, Bayraktepe mezarlığında yeni oluşturduğu mezarları, kura ile hak sahiplerine tahsis etti.
Belediye binasındaki kura çekiminde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Bayraktepe mezarlığında yapımı devam eden kabirlerin tahsisi için titiz davrandıklarını söyledi.
Kabirlerin ticari amaçla kullanımını ve el değiştirmesini önlemek istediklerini dile getiren Zeybek, "Bayraktepe mezarlığımızın girişinde yeni mezar yerleri oluşturduk. Kabirlerimiz son derece düzenli ve sağlam yapılıyor. Hiçbir şaibeye meydan vermeden, kuralarını çekip, tahsislerini imzalıyoruz." ifadelerini kullandı. Mezar yerleri kurayla belirlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel, Haber
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