Mezar yerlerine zam komisyondan geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Komisyon Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda Asri Mezarlığı'nda bulunan mezar yerlerinin fiyatına yüzde 42,8, Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan mezar yerlerine ise yüzde 150 zam yapılması teklifi oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.



Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Komisyon Toplantısı'nda meclisten havale edilen toplam 28 madde, ilgili komisyonlarda görüşüldü. Komisyonda Asri Mezarlığı'nda bulunan 151 mezar yeri için mezar yeri fiyatının 7 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkartılması ve Kıranköy Mezarlığı'nda bulunan 105 adet mezar yerinin adet fiyatının da 4 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkartılması teklifi komisyonlardan oy birliği ile geçerek meclise havale edildi. Komisyonlarda ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi yeni teşkilat şeması hakkında da bilgi verildi. Yeni şemaya göre 8 daire başkanlığı ve 40 şube müdürlüğü kapatıldı veya başka birimle birleştirildi.



"Daire Başkanları ve şube başkanlarının sayısı azaltıldı"



Yeni teşkilat şeması hakkında bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, "Devletimiz de yönetim şeklinde bir değişime gitti. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'nde de daha hızlı, daha seri ve daha etkili bir yönetim tarzına geçildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin daha iyi ve hızlı hizmet vermesi için teşkilat şemasında değişikliğe gittik. Uğraştığınız bir herhangi konu hakkında 2-3 tane ilgili ya da yetkili olmaması lazım. Topun ortada kalmaması lazım. Kırsalda veya kentte birçok hizmet alanımız var. Bunlarla ilgili birçok araştırma yapıldı. Neticede birçok daire başkanlığı ve şube müdürlüğü kaldırıldı ya da aynı çatıda birleştirildi. 29 daire başkanlığı 21'e indirildi. 121 şube müdürlüğü de 81'e indirildi. Böylelikle hem tasarruf yapmış olacağız hem de daha seri ve verimli bir çalışma sistemi geliştirmiş olacağız diye düşünüyoruz. Destek Hizmetleri, Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları, İtfaiye, Kaynak Geliştirme İştirakleri Dairesi Başkanlıkları devam edecek. Zabıta Dairesi Başkanlığı'na 1 ilave şube müdürlüğü ekledik. Zabıta Şube Müdürlüğü Kontrol ve Denetim Hizmetleri ile Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü olmak üzere 2 tane şube müdürlüğümüz olacak. Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı yeni adı ve hizmet alanı ile devam edecek. Basın ve Halkla İlişkiler de Alo 153 Merkezi hizmeti ile devam edecek. Vatandaşlar bu hatta şikayet ve önerilerde ve bilgilendirmelerde bulunacak" dedi.



"Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü kuruldu"



Kentsel dönüşüm sorununu hızlı bir şekilde halletmek için çalışmaların devam ettiğini ifade eden İlhan Bayram, "Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yeni şemada faaliyet verecek. Sosyal hizmetleri kültürden ayırdık, kadını da işin içine katarak 4 ayrı şube müdürlüğünün olduğu aktif bir daire başkanlığını faaliyete geçirdik. Önceki şemamızda trafik yönetim daire başkanlığımız vardı. Bu birçok büyükşehir belediyesinde Toplu Ulaşım Daire Başkanlığı'nın altında şube müdürlüğü şeklindedir. Yani biz de ayrı bir daire başkanlığına burada gerek görmedik. Ulaşımın hepsini bir noktadan yönetme kararı aldık. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bütün büyükşehirlerde var. Biz buraya 'Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü'nü ekledik. Özellikle bu dönemde kentsel dönüşümün üzerinde duruyoruz. Bakanlıkta da bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Bundan bu dönem içerisinde sonuç almak istiyoruz. Onu yönetmek için de böyle bir şube müdürlüğü açtık" diye konuştu.



Mezarlık yerlerine yüzde 150 ve yüzde 42,8 zam yapıldı



Mezarlık fiyatlarındaki zam hakkında komisyonda açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Bahattin Karakaş, "Mezar yeri ücretlerinin revize edilmesiyle alakalı olarak ilgili birimden teklif geldi. Daha önceden Asri Mezarlığı'nda bir mezar yeri 7 bin TL iken 10 bin TL olarak değerlendirilmesi ve Kıranköy Mezarlığı'ndaki bir mezar yeri ücretinin de 4 bin TL yerine 10 bin TL olarak değerlendirilmesi husus söz konusu oldu. Burada 4 bin liradan neden 10 bin lira olması ya da 7 bin liradan neden 10 bin lira olması sorulabilir. Çevre Koruma Daire Başkanlığı'ndan gelen bilgiye göre Kıranköy Mezarlığı'nda fiyat artımı, yeni mezar yeri için mezarlığın dışından ada parseli oraya katılmış durumdadır. Dolayısıyla o ek maliyet getirmiştir. Bu iki mezar yerine de yüksek talep söz konusudur. Dolayısıyla her ikisine de eşit anlamda talep olması nedeniyle 2 mezarlıkta da aynı ücretin alınması belirlenmiştir. Asri Mezarlığı'nda 151, Kıranköy Mezarlığı'nda da 105 olmak üzere toplam 256 adet mezar yeri vardır" şeklinde konuştu.



Nihat Soğuk açıklık getirdi



Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk da buralardaki mezarlık yerinin oldukça az olduğunu, Derecik Mezarlığı'nda ise mezar yerlerinin cenaze halinde 150 TL, ikinci mezar yerinin ise 350 TL olduğunu açıkladı.



Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan muhalefet partili üyeler ise bu mezarlık fiyatlarıyla İstanbul Vatan Caddesi'nden yer alınabileceği ironisini yaptılar ancak maddeye de destek verdiler.



Konuşmaların ardından madde oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi. Havale edilen maddeler, mecliste onaylandıktan sonra karara bağlanacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA