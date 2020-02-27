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Mezarcılardan 'Petşişe değil, testi alın' çağrısı

Milas Şehir Mezarlığı'nda görev yapan personeller, mezarlıkta giderek artan petşişe atığının önüne geçebilmek için çalışmalarını sıklaştırırken, mezarlık ziyaretine gelenlere "petşişe değil, testi alın" uyarısında bulundularGörevli personellerin özverili çalışmaları sayesinde düzenli ve temiz...

27.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:36Mezarcılardan 'Petşişe değil, testi alın' çağrısı
Şehir Mezarlığı'nda görev yapan personeller, mezarlıkta giderek artan petşişe atığının önüne geçebilmek için çalışmalarını sıklaştırırken, mezarlık ziyaretine gelenlere "petşişe değil, testi alın" uyarısında bulundular

Görevli personellerin özverili çalışmaları sayesinde düzenli ve temiz bir çevreye sahip olan Milas Şehir Mezarlığı'nda son zamanlarda giderek artan petşişe atığı ile mücadele ediliyor.

Mezarlıkta çalışanların, mezar kazma işlemi olmadığı zamanlarda rutin temizlik çalışması yaptıklarını belirten Mezarlık Sorumlusu Erdal Semercioğlu, "Personellerimiz yaptıkları rutin temizlik çalışmaları esnasında ziyaretçilerin getirdiği pet şişeleri topluyorlar. Vatandaşlarımız iyi niyetle gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında mezarlarının bakımları yanında dua ederek geçmişlerini anmaları çok güzel. Lakin ziyaret esnasında getirdikleri pet şişelerin mezarlıkta kalması sonucu hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Bizim elimizden geldiğince bu görüntü kirliliğini temizliyoruz. Fakat vatandaşlardan ricamız imkanları dahilinde bulurlarsa testi getirmeleridir" dedi. - MUĞLA

Milas, Güncel

Kaynak: İHA

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