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Mezarda bulunan erkek bebek cesedine ilişkin 6 şüpheli, cinsel istismardan gözaltına alındı

Kırklareli'nde mezarlıkta bulunan erkek bebek cesedine ilişkin, emniyet güçleri 14 yaşında bir kız çocuğunun evde doğum yaptığı bilgisine ulaştı.Başlatılan incelemede 6 şüpheli cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındı.

01.10.2019 22:14

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, 14 yaşındaki kız çocuğunun evde doğum yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, olayla ilgili anne A.D'yi gözaltına aldı. A.D, kızının evde doğum yaptığını ve ardından bebeği, kızı ve kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.C. ile şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüklerini itiraf etti.

7 AYLIK ERKEK BEBEK CESEDİ

Bunun üzerine mezarlıkta yapılan aramada, bez parçalarına sarılmış poşet içerisinde 7 aylık olduğu değerlendirilen bebek cesedi bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

"BENİM TEK SUÇUM GİZLEMEKTİ"

Anne A.D, mezarlıkta incelemelerde bulunan polis ekiplerine, "Ölü bebek kız. Bana böyle anlattılar. Benim bir suçum yok komiserim. Benim tek suçum gizlemekti. Bana çok bağırdılar, çok korkuttular beni." dedi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri de kızın doğum yaptığı öne sürülen evde araştırma yaparak, bazı lekelerden numune aldı.

Ekipler, 14 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarı ve bebeğin ölümüne ilişkin, aralarında A.C'nin de bulunduğu 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mezarda bulunan erkek bebek cesedine ilişkin 6 şüpheli, cinsel istismardan gözaltına alındı

Kırklareli, Anne, Yaşam, Güncel

Kaynak: AA

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