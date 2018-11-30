Mezarlığı Su Bastı

Mersin
'de bugün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle şehir mezarlığındaki çok sayıda mezar sular altında kaldı. Sabah
saatlerinde başlayan ve etkisi arttıran yağmur, kent merkezinde ve ilçelerde etkili oldu. Şiddetli sağanak nedeniyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda sığınacak yer ararken, birçok kişi ıslanmaktan kurtulamadı.
Hayatı olumsuz etkileyen yağışlarda araç sürücüleri, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Merkez Toroslar
ilçesinde yer alan Mersin Şehir Mezarlığı'nın bazı bölümlerde su birikintileri oluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi
ekipleri mezarlıkta çalışma başlatılırken, çok sayıda mezarın suların altında kaldığı görüldü.
Öte yandan, Anamur
ve Silifke
ilçesinde de etkisini gösteren yağışlarda, bazı seraların zarar gördüğü öğrenildi.