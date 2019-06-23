23.06.2019 17:10
Haberler » Güncel » Haber

Mezarlığın kapılarını çaldılar

Mezarlığın kapılarını çaldılar

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde vatandaşların bakımını üstlendiği mezarlıkta, ana kapı da dahil üç kapı çalındı.

Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde vatandaşların bakımını üstlendiği mezarlıkta, ana kapı da dahil üç kapı çalındı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Dedepınarı Mahallesi'nde mezarlığın giriş kapısıyla iki kabristanın kapıları çalındı.

Mezarlığın bakımına öncülük eden esnaf Yusuf Yüksel , mezarlığı ziyareti sırasında durumu fark edince olayı polise bildirdi.

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yakınının cenazesinin defni sırasında mezarlığın bakımsız olmasından rahatsız olduğunu ve tanıdığı kişilerin de yardımıyla ana kapı ile musalla taşı ve tuvalet yaptırdıklarını belirtti.

Kapıları çalanlara seslenen Yüksel, "Her kim çaldıysa geri getirsin. Onlara iki katı fiyatını ödemeye hazırım." dedi.

Yüksel, mezarlığın, bakım, temizlik, güvenlik ve aydınlatma sıkıntısı bulunduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.
Bu arada, 20 yıl önce vefat eden oğlu İsmail Kaplan 'ın kabrinin demir kapısı çalınan Hüseyin Kaplan (67) da hırsızlığa tepki gösterdi.
Kaplan, kendi çabalarıyla mezarlığın temizliğin yapmaya çalıştıklarını ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: AA
Yüreğir , Adana , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:45 İnegöl'de kazada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
18:45 Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini minibüste bıçakladı
18:45 Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı'na geldi
18:45 Ordu'daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor
18:44 Terme'deki selin yaraları sarılıyor
18:43 Boşanma aşamasındaki eşini minibüste bıçakla ağır yaraladı
18:42 Polis babanın evlat acısı