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Mezarlık alanlarında 5 bin fidan toprakla buluşuyor

Elazığ Belediyesi nefes alan daha yeşil bir şehir hedefiyle 5 bin fidanı toprakla buluşturuyor.

26.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:34Mezarlık alanlarında 5 bin fidan toprakla buluşuyor

Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mahalle mezarlıklarında fidan dikim çalışması başlatıldı. Sürsürü Mahalle Mezarlığına 250 adet çam fidanı dikimiyle başlatılan çalışma kent merkezi genelindeki mahalle mezarlıklarında sürdürülecek. Fidan dikim çalışmaları doğrultusunda Elazığ Belediyesi sorumluluk alanı kapsamındaki mahalle mezarlıklarında 5 bin çam fidanı toprakla buluşturulacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geçmişe saygının bir gereği olarak mezarlıklarımıza gereken özen ve hassasiyeti göstermek adına kısa süre önce Mezarlıklar Müdürlüğümüz tarafından mahalle mezarlıklarında bir dizi çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışmaların devamı olarak da yine Mezarlıklar Müdürlüğümüz tarafından mahalle mezarlıklarımızda ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. Yürütülen çalışmayla mezarlık alanlarında 5 bin adet çam fidanı toprakla buluşturulacak" denildi.


Elazığ, Güncel

Kaynak: Bültenler

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