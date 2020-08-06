MEZARLIK DUVARI BİNAMIZA DOĞRU KAYIYOR DİYEREK YARDIM İSTEDİLER-2 AKTÜEL

AVCILAR'da 5 yıl önce yapılan 3 katlı binada oturanlar, hemen yanlarındaki Ambarlı Mezarlığı ile aralarındaki duvarın her geçen gün evlerine doğru kaydığını, tehlike altına olduklarını belirterek önlem alınmasını istediler.

Ambarlı Mahallesi'ndeki mezarlığın üç tarafında belediyenin taşlardan yaptırdığı duvar bulunuyor. Mezarlığın konutların bulunduğu yöndeki duvar ise, binaların inşası sırasında müteahhit tarafından yapılmış. Bina sakinleri bu duvarın mezarlıktaki kayma nedeniyle binalarını tehdit ettiğini, yıkılma riski taşıdığını, tehlike altında olduklarını, yapmaya maddi güçlerinin yetmediğini belirterek, duvarın belediye tarafından güçlendirilmesini istiyor. Duvarın betonlarında patlama ve ayrılmalar gözle görülürken, Mezarlıklar Müdürlüğü'nün yaptırdığı binaya yakın duvarda da yer ayrılmalar, parçalanmalar yer alıyor.

Bina sakinlerinden Abdullah Çintimur, İBB'nin mezarlığın diğer üç tarafında istinat duvarı bulunduğunu, kendi taraflarına da istinat duvarı yaptırılması, tehlikeden kurtulmaları için Avcılar Belediyesi ve İBB'ye yıllarca başvurdukları halde kendilerine yardım edilmediğini söyledi. Çintimur, "Eğimli arazideki mezarlık duvarı toprağın kayması sonucu binamıza doğru alttan baskı yaparak kayıyor. Bu duvarın güçlendirilmesi gerek. Bu bizim duvarımız. Mezarlığın diğer tarafta duvarları var. Bu tarafta belediyenin yaptırdığı bir duvar yok. Mezarlık üzerimize doğru kayıyor, bu gidişle duvarı tamamen patlatacak, toprak ve mezarlar binamızın duvarına gelecek" dedi.

Binanın zemin katında oturan Mustafa Güngör, 2015 yılında satın aldığı evin hemen yanındaki Ambarlı Mezarlığı istinat duvarının son 1 yılda daha fazla evine doğru kaydığını söyledi. Güngör, evi ile mezarlık arasındaki 1.5 metrelik bölümdeki betonun duvarının kayan mezarlık toprağının baskısı ile parçalar halinde döküldüğünü ve toprağın kaymaya başladığını duvarın üst tarafında da ayrılmalar olduğunu anlattı. Mustafa Güngör, "İBB ve Mezarlıklar Müdürlüğü'ne defalarca başvurduk. Mühendisler gelip baktı, duvarı bizim yapmamız gerektiğini, yardımcı olacaklarını söylediler. Bir daha gelen bile olmadı. Mağdur durumdayız. Bizim bu duvarı yaptıracak gücümüz yok. Korkuyoruz" dedi.

Bina sakinlerinden Leman Musa da evlerine doğru eğimli olan mezarlık duvarının giderek üzerlerine geldiğini, aradaki demir sacı da eğdiğini, basamaklarda çatlamalar görüldüğünü belirterek, "Deprem kuşağındayız. Yaşlılarımız, çocuklarımız var. Binaya her girişimizde korkuyoruz" diye konuştu.