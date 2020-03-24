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Mezarlık personeline korona virüs eğitimi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda görev yapan imam, gassal ve taziye elemanlarına Kur'an-ı Kerim, hitabet ve son günlerde tüm dünyada etkili olan korona virüse karşın özel eğitimler veriyor.

24.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:15
Mezarlık personeline korona virüs eğitimi
Ordu Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda görev yapan imam, gassal ve taziye elemanlarına Kur'an-ı Kerim, hitabet ve son günlerde tüm dünyada etkili olan korona virüse karşın özel eğitimler veriyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeni ile il içi vefatlarda personellerine hangi kurallara göre hareket edecekleri ve cenazeyi nasıl defnedecekleri konusunda hizmet içi eğitim semineri düzenledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Meltem Bayram Bingöl ve İş Sağlığı ve Güvenliği Doktoru Faik Ayık tarafından verilen seminerde, öncelik çalışanların sağlığı ve güvenliği oldu. Düzenlenen hizmet içi eğitim semineri sonrası personellere özel kıyafetler dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İzzet Gündoğar, Büyükşehir Belediyesi olarak tedbirleri sıkılaştırdıklarını ifade ederek, "Tüm dünyada etkili olan korona virüse karşın sahada olan personellerimize eğitimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda özellikle virüs nedeni ile vefat eden vatandaşların definleri için ekiplerimize gerekli tüm bilgiler uzman ekipler tarafından verildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak personellerimize eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük, yüz koruyucu, sıvı geçirmez önlük ve tulum dağıtımı gerçekleştirdik. Tek seferlik olan bu kıyafetlerden personellerimize de bolca dağıtımı yapıldı. Virüs nedeni ile vefat eden vatandaşımızı mümkün olduğunca kalabalık ortamlar oluşmadan gerekli güvenlik önlemleri alınarak defnedilmesi konusunda gerekli talimatları verdik. Bu çalışmalarımız 19 ilçemizde belirtilen kurallar çerçevesinde devam edecek. Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimiz tarafından yapılan cenaze yıkama, nakil, kefen, tahta ihtiyacının karşılanması, helalleştirme ve mezarı başında dua yapılması tamamen ücretsiz verilmektedir" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Ordu Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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