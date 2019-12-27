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Mezarlık sular altında kaldı

Adana'da 4 gün süren aşırı yağmur nedeniyle mezarlık sular altında kaldı.

27.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:31 Mezarlık sular altında kaldı
'da 4 gün süren aşırı yağmur nedeniyle mezarlık sular altında kaldı.

Adana'da 5 gündür devam eden kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde trafiği felç eden yağmur, ilçesindeki Mezarlığını sular altında bıraktı. Bazı mezarlar aşırı yağmur nedeniyle çöktü. Bazı mezarların ise etrafına örülen duvarların yıkıldığı görüldü. Sular içinde kalan mezarların sadece isim taşı görünüyor. Mezarlığa gelen vatandaşlar yakınlarının kabristanlarına ulaşamadı. Cafer Mendeş isimli vatandaş, her yağmurda mezarın sular altında kaldığını, birçok mezarın sadece isimlerinin göründüğü, kimi mezarların ise çöktüğünü belirterek, "Yakınlarımızın mezarları hep bozulmuş. Mezarlığın bu halini görünce kendimizi çok kötü hissettik" dedi.

Bu arada, aşırı yağmurların başladığı ilk gün Kürkçüler Cezaevine giden 13 mahkumun sel nedeniyle mahsur kaldığı görüntüleri de ortaya çıktı. - ADANA

Kürkçüler, Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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