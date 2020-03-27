Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mezarlık süsü verilen yer polisi harekete geçirdi

Kayseri'de mezarlık süsü verilen çukur, polis ekiplerini harekete geçirdi.

27.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:02
Mezarlık süsü verilen yer polisi harekete geçirdi
Kayseri 'de mezarlık süsü verilen çukur, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Şehir Mezarlığı görevlisi mezarlık içerisinde kazılmış mezar görünümünde çukur fark etti. Görevlinin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri çukurun etrafında incelemeler yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda çukurun boş olduğu tespit edildi.

Gerekli incelemelerin ardından ekipler normale döndü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Mezarlık süsü verilen yer polisi harekete geçirdi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:37: Hatay'da bir yardımsever, vatandaşların bakkala olan borcunu ödedi - Haberler 15:35: Koronavirüs: İtalya'da 101 yaşında Covid-19'u yenen "Signor P" umut oldu - Haberler 15:35: Samsunlu şehit annesinden "Evde kal" çağrısı - Haberler 15:34: Bandırma Belediyesi sağlık çalışanlarına teçhizat, dezenfektan ve gıda yardımı yaptı - Haberler 15:33: Hastanede dezenfektan hırsızlığı kamerada - Haberler 15:22: İstanbul'un göbeğindeki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı - Haberler 14:32: Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi - Haberler 14:18: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:53: Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı - Haberler 13:43: Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım - Haberler 14:34: Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı