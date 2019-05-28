Mezarlıklarda bayram öncesi temizlik

Bitlis Belediyesi Mezarlık Hizmetleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi kentteki mezarlıklarda temizlik ile bakım ve onarım çalışması başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın özel hassasiyet gösterdiği konulardan biri olan mezarlık hizmetlerinin eksiksiz sürdürüleceği belirtildi.
Tanğlay'ın, mezarlıklarda başlatılan çalışmaları incelediği kaydedilen açıklamada, Tanğlay'ın Zülküf Peygamber'in de kabrini ziyaret ederek dua ettiği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanğlay, vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince mezarlıkları yoğun ziyaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Mezarlıklar, ekiplerimizce temizlenerek bayrama hazır hale getiriliyor. Ekiplerimiz mezarlıklarda kuruyan otları, dikenleri, atılan çöp ve katı atıkları temizleyerek, bakım ve onarım çalışması yapıyor. Vatandaşlarımız rahat ve huzurlu bir ortamda güzel bir görünüme kavuşturulan mezarlıkları ziyaret edebilecek. Vatandaşlarımızın mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldık."
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Kaynak: AA