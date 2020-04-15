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Mezarlıklarda koronavirüs tedbirleri sıkılaştırıldı

ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle mezarlıklarda alınan önlemler artırıldı.

15.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:23
Mezarlıklarda koronavirüs tedbirleri sıkılaştırıldı

ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle mezarlıklarda alınan önlemler artırıldı. Mezarlığa gelenler ateşi ölçülüp, dezenfeksiyon tünelinden geçirilerek içeri alınıyor. Hoparlörden koronavirüse karşı alınan önlemlerin anlatıldığı anons yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda yer alan Büyükşehir Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde, koronavirüs önlemleri artırıldı. Müdürlükte görevli 365 personele maske ve eldiven takma zorunluluğu getirildi. Mezarlıkta sosyal mesafe kuralı gözetilerek, bariyerler oluşturuldu. Bariyerlerde görevli personel, mezarlığa gelen vatandaşları ateşlerini ölçtükten sonra dezenfeksiyon tüneline yönlendiriyor. Vatandaşlar, mezarlıktan çıkarken de dezenfeksiyon tünelinden geçiyor.

Gasilhaneye gelen cenazeler ise bekletilmeden ve namaz saati gözetilmeden defnediliyor.  Cenaze işlemleri için müdürlüğe, ölenin sadece birinci derece yakınları alınıyor. Cenazeler, 'helallik' almak için evlerinin önlerine gönderilmiyor. Cenaze namazları mezarlık içinde kılınırken, mahalle camilerinde cenaze namazına izin verilmiyor.

Uncalı Mezarlığı'nda kılınan her cenaze namazı öncesinde hoparlörden "Değerli cemaatimizin dikkatine. Ülkemizde yayılan koronavirüs hastalığı nedeniyle alınmış olan tüm tedbirlere uyarılmadan uyalım. Cenazelerimizi vakit namazına bekletmeksizin defin işlemlerini gerçekleştirelim. Aranızdaki mesafe aralığını 2-3 metre olacak şekilde ayarlayalım. Toplu bulunulan alanlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışalım. Birbirimizle fiziki temasta bulunmaktan kaçınalım. Birbirimizle mümkün olduğunca taziyeleşmekten kaçınalım. Cenaze defin işlemlerini mümkün olduğunca erken gerçekleştirelim. Cenaze namazlarını kılarken aradaki mesafe boşluğunu koruyalım" anonsu yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 188 hattının aranmasının ardından cenazeyi bulunduğu hastaneden alarak Uncalı Şehir Mezarlığı'na getirdiklerini anlatarak, şunları söyledi:

"Burada kayıt işlemleri yapıldıktan sonra gasilhanedeki hocalarımız ve diğer personelimiz, güvenlikleri açısından yeterli önleyici tedbirleri aldıktan sonra cenazeyi defnedilecek mezarlığa götürüyor. Cenaze yakınlarını mümkün olduğunca gasilhanelerden uzak tutuyoruz. Bu alanları izole ederek daha hijyenik bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Çalışan personelimizin de güvenliğini düşünerek, bariyerler oluşturduk. Bu bariyerlerden geçen herkesin ateşini ölçüyoruz. Ateşi ölçülen kişi kurduğumuz dezenfektan tünelinden geçerek gasilhane ve yönetim binasına ulaşıyor. Çıkışta da dezenfektan tünelini kullandırıyoruz. Koronavirüslü hastalarda da hastane yönetimi ile temasa geçerek, gerekli önlemlerle defin işlemlerini yapıyoruz. Şunu bir kez daha belirtmek isterim ki vefat eden koronavirüslü vatandaşlarımıza bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda işlem yapıyoruz. Sadece yıkama ve defin esnasında personelimiz tam teşekküllü önlemle görevini yapıyor."


Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Güncel
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