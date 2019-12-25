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Mezarlıkta altın arayanlara muhtar tepki gösterdi: Ölülere de mi saygınız yok

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde define avcılarının define bulma umuduyla mezarlıkta kazı yaptığı iddia edildi. Açılan çukuru gören mahalle muhtarı definecilere, "Ölülere de mi saygınız yok" şeklinde sitem etti.

25.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:08

Hacısungur Mahallesi Mezarlığı'nda define avcıları tarafından define bulma hevesiyle yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur kazıldığı öne sürüldü. Kazının yapıldığı yerde incelemede bulunan Hacısungur Muhtarı Günal Kazanç, kaçak kazı çalışmasına tepki gösterdi.

"DEFİNE ARAMA MEŞHUR OLMUŞ"

Muhtar Kazanç, "Bu aralar define arama olayları meşhur oldu. Biz de mahalleli olarak bunların önüne geçmeye çalışacağız, takipçisi olacağız. Ecdadımızın bulunduğu mezarlıklarda define aranması çok ayıp bir şey. Ölülere de mi saygıları yok? Böyle terbiyesizliğin yapılması hiç hoş değil. Birkaç yerde de kazıp bırakmışlar. Ne yapmak istediklerini anlayamadık. Ama bu işin takipçisi olacağız" dedi.

Mezarlıkta altın arayanlara muhtar tepki gösterdi: Ölülere de mi saygınız yok

Yaşam, Güncel

Kaynak: İHA


Yaşam

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