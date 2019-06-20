20.06.2019 14:35
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Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü betona dizili halde bulundu

Mezarlıkta esrarengiz olay! 23 kaplumbağa ölüsü betona dizili halde bulundu

Isparta'daki asri mezarlığı ziyareti sırasında gördüğü dehşetin fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaşan bir kişi , ekipleri harekete geçirdi. Mezarlıktaki beton duvarın üzerinde yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsü için inceleme başlatıldı.

Isparta'da, mezarlıktaki betonun üzerinde, yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsü bulundu. Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gidip, kaplumbağa ölülerini alarak, incelemek üzere merkeze götürdü.

Işıkkent ve Hızırbey mahalleleri sınırlarındaki asri mezarlığı ziyarete giden kişi, kabrin belirlenmesi için örülen betonun üzerinde kaplumbağa ölüleri olduğunu gördü. Betonun üzerinde yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsüyle karşılaşan kişi, sosyal medyada hesabından, fotoğraflarla birlikte 'Asri mezarlıkta bu yavru kaplumbağaları ölmüş buldum. Neden ve ne sebepten öldükleri belli değil. Yetkili kimlerse bunu bir araştırmalarını rica ederim' paylaşımında bulundu.

Fotoğrafların sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılması üzerine Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) harekete geçti. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu sabah olay yerine giderek, kaplumbağa ölülerini alıp, incelemek üzere merkeze götürdü.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

ISHAYKO Derneği Başkanı Aynur Gül Asem ise kaplumbağaların ölü bulunduğu bölgeye gideceklerini belirterek, belediye yetkilileriyle irtibata geçtiklerini ve kaplumbağaların ölüm nedeninin tahlillerin yapılmasının ardından belli olacağını söyledi. Belediyenin bu konuda duyarlı davrandığını aktaran Asem, hem belediye yetkililerinin hem de kendilerinin bu olayın takipçi olacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA
Isparta,3. Sayfa

YORUMLAR(1)
TİM0135:Ayin yapmıştır adinin biri,dünyada bizim millet kadar (muska, büyüyle, tılsımla) uğraşan yoktur. Bu enerjiyi birazda kitap okumaya ayırın cahil güruhu fesatlığa değil!!!
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