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Mezarlıkta bileklerini kesti, polis kurtardı

Karabük'te mezarlıkta bileklerini keserek intihara kalkışan şahıs, polis ekipleri tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı.

06.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:20
Mezarlıkta bileklerini kesti, polis kurtardı
Karabük 'te mezarlıkta bileklerini keserek intihara kalkışan şahıs, polis ekipleri tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir yakınına intihar edeceğini söyleyen İ.A, 42 KG 374 plakalı otomobiliyle Karabük merkeze bağlı Bulak köyü mezarlığına gitti. Otomobilini burada park eden ve kesici aletle bileklerini kesen İ.A'yı polis ekipleri bularak, 112 Acil Servis ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede İ.A'nın bileklerini kestiği belirlendi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Polis, 3. Sayfa
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