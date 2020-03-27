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Mezarlıkta ceset ihbarı polisi alarma geçirdi

KAYSERİ'de mezarlık görevlisinin, mezarlıkta toprağın altında ceset olabileceği ihbarı polisi harekete geçirdi.

27.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:53
Mezarlıkta ceset ihbarı polisi alarma geçirdi

KAYSERİ'de mezarlık görevlisinin, mezarlıkta toprağın altında ceset olabileceği ihbarı polisi harekete geçirdi. Yapılan araştırmada ceset olmadığı belirlendi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Melikgazi Mahallesi Asri Mezarlık'ta meydana geldi. Mezarlıkta çalışan görevli, mezarlık duvarının yanındaki boş alanda toprağın altında ceset olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, söz konusu bölgede araştırma yaptı. Araştırmada ceset olmadığı anlaşıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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