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Mezarlıkta çıkan yangın korkuttu

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki mezarlıkta çıkan yangın korkuttu.

24.07.2019 15:39 Mezarlıkta çıkan yangın korkuttu
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki mezarlıkta çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesindeki Kozdere Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alanın tahrip olduğu öğrenildi.

İlk incelemeye göre yangının mezarlıkta kuruyan otların kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tutuşturulması nedeniyle çıktığı tahmin edilirken, kesin sebebin belirlenmesi için itfaiye ekiplerinin araştırmasının sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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