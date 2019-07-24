Haberler» 3. Sayfa» Haber

Mezarlıkta çıkan yangın korkuttu

Mezarlıkta çıkan yangın korkuttuGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki mezarlıkta çıkan yangın korkuttu.

24.07.2019 19:51
Mezarlıkta çıkan yangın korkuttu
Mezarlıkta çıkan yangın korkuttu
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki mezarlıkta çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, İslahiye İlçesindeki Kozdere Mahallesinde bulunan mezarlıkta öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süre müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alanı tahrip olduğu öğrenildi.
İlk belirlemede, mezarlıkta kuruyan otların kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tutuşturulması nedeniyle çıktığı tahmin edilirken, yangının kesin sebebinin belirlenmesi için itfaiye ekiplerinin araştırmasının sürdüğü öğrenildi. Mezarlıkta çıkan yangın korkuttu

Gaziantep, İslahiye, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:57   Başkale'de örgütten kaçan 2 terörist teslim oldu
20:56   Biri gri kategoride olan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu
20:47   Otomobilin motosiklete çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı: 4 yaralı
20:46   Kırşehir'de trafik kazası: 8 yaralı
20:40   Kırşehir'de trafik kazası: 8 yaralı
20:39   Yağmur sonrası evini su basan hamile kadın acil doğuma alındı
20:38   Uyuşturucuya geçit yok