Haberler » Güncel » Mezarlıkta define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı - Haber

Mezarlıkta define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mezarlıkta define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

25.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:36
'ın ilçesinde mezarlıkta define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hacısungur Mahallesi'nde mezarlık ziyaretine gidenler, bazı alanların kazıldığını fark ederek durumu mahalle muhtarı Günal Kazanç ve jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri çukurları tespit etti. Define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mahalle muhtarı Günal Kazanç, gazetecilere, mezarlıkta bazı kişilerin define aramak için kazı yaptıklarını ifade ederek, "Bunların önüne geçmeye çalışacağız tabii. Artık bunların takipçisi olacağız. Ayıptır günahtır yani. Bir de mezarlık gibi yerde. Hepimizin ecdadının bulunduğu bir yerlerde böyle bir terbiyesizlik yapmak. Daha başka yerlerde de böyle şeylerle karşılaştık böyle durumlarla. Yani bunun takipçisi olacağız. İnşallah en kısa zamanda da bunun önüne geçeceğiz." dedi.
Mezarlıkta define aradıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32   Adana sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Haber
12:31   SİLİVRİ'DE SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞ KÖPEĞİNİ GÖREN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ - Haber
12:26   Akşehir'de çöp konteynerleri yenileniyor - Haber
12:26   Delice'de muhtarlar kahvaltıda buluştu - Haber
12:26   Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi göreve başladı - Haber
11:55   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:35:19