01.07.2019 12:34
Haberler » Güncel » Haber

Mezarlıkta izinsiz defin şüphesiyle kazılan alandan boş kefen çıktı

Mezarlıkta izinsiz defin şüphesiyle kazılan alandan boş kefen çıktı

Adana'da mezarlıkta izinsiz defin yapıldığı şüphesiyle kazılan alandan boş kefen çıktı.

Adana'da mezarlıkta izinsiz defin yapıldığı şüphesiyle kazılan alandan boş Kefen çıktı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde bulunan Kabasakal Mezarlığı 'ndaki görevliler, küçük bir alanın yakın zamanda kazılarak üzerinin kapatıldığını fark etti.
İzinsiz defin yapıldığından şüphelenen personelin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Mezarlık görevlileri, olay yerine gelen savcının gözetiminde alanda kazı yaptı.
Kazıda toprak altından yaklaşık iki metrelik boş kefen çıktı.
Kaynak: AA
kabasakal mezarlığı , çukurova , adana , kefen , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:52 Ayvalık'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı heyecanı
13:52 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yerlikaya'yı ziyaret etti
13:52 Polatlı OSB'ye 27 milyon TL'lik dev yatırım
13:52 BURSA Emir Sultan'a otopark yapılacak
13:51 Araklı'daki selde hasar gören okul yıkıldı, kayıplar aranıyor
13:51 Mossad, Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine saldırıda İran'ı suçladı
13:51 Karabük'te araç yangını