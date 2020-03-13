Mezarlıkta Osmanlıca yazılı mezar taşları Türkçe'ye tercüme edildi
Isparta'da Osmanlıca yazılı olan mezar taşlarındaki bilgiler Türkçe'ye çevrilip metal tabelaya yazılarak mezar taşlarının yanına dikildi.
13.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:42
Isparta 'da Osmanlıca yazılı olan mezar taşlarındaki bilgiler Türkçe'ye çevrilip metal tabelaya yazılarak mezar taşlarının yanına dikildi. Gülcü Mezarlığında bulunan 36 kişiye ait mezar taşındaki bilgiler artık Türkçe olarak da okunabilecek.
Valilik tarafından oluşturulan 7 kişilik komisyonun yaptığı çalışmalar sonrasında Osmanlıca yazılar Türkçeye dönüştürülerek hazırlanan tabelalar Isparta Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlıkların başuçlarına yerleştirildi.
Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu, Gülcü Mezarlığının isminin Binti Emir Mezarlığı olduğunu ve bu ismin de ön plana çıkarılacağını söyledi. Muhtar Eroğlu, "Gülcü Mahallesi tarihi Binti Emir Mezarlığı olarak anılacak. Mezar taşlarındaki Osmanlıca yazıları belediyemiz Türkçe levhalar yazdırarak bugün başuçlarına koyuyor. Gelenler kabristanda yatanların isimlerini öğrenmiş olacaklar. Yaklaşık 500 senedir böyleydi. Bugün tarihimize sahip çıkıyoruz, geleceğimize miras olarak bırakmak istiyoruz. Bunları bilmezsek gelecek nesillerimizi kaybetmiş oluruz, tarihimize kültürümüze sahip çıkacağız. Valimiz 7 kişilik bir komisyon kurdu. Yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanan Türkçe yazılar mezar uçlarına konuyor" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. - ISPARTA
Valilik tarafından oluşturulan 7 kişilik komisyonun yaptığı çalışmalar sonrasında Osmanlıca yazılar Türkçeye dönüştürülerek hazırlanan tabelalar Isparta Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlıkların başuçlarına yerleştirildi.
Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu, Gülcü Mezarlığının isminin Binti Emir Mezarlığı olduğunu ve bu ismin de ön plana çıkarılacağını söyledi. Muhtar Eroğlu, "Gülcü Mahallesi tarihi Binti Emir Mezarlığı olarak anılacak. Mezar taşlarındaki Osmanlıca yazıları belediyemiz Türkçe levhalar yazdırarak bugün başuçlarına koyuyor. Gelenler kabristanda yatanların isimlerini öğrenmiş olacaklar. Yaklaşık 500 senedir böyleydi. Bugün tarihimize sahip çıkıyoruz, geleceğimize miras olarak bırakmak istiyoruz. Bunları bilmezsek gelecek nesillerimizi kaybetmiş oluruz, tarihimize kültürümüze sahip çıkacağız. Valimiz 7 kişilik bir komisyon kurdu. Yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanan Türkçe yazılar mezar uçlarına konuyor" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı