Haberler» Güncel» Haber

Mezarlıkta temizlik yapıp bayramlaştılar

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, mıntıka temizliği yaptığı personeli ile mezarlıkta bayramlaştı.

10.08.2019 14:46 Mezarlıkta temizlik yapıp bayramlaştılar
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, mıntıka temizliği yaptığı personeli ile mezarlıkta bayramlaştı.

Başkan Aydar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelleri ile birlikte bayram öncesi çevre temizliğine dikkat çekmek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak amacıyla Ceyhan Asri Mezarlığı'nda mıntıka temizliği yaptı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Aydar, "Bugün çevre bilincine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla belediye personellerimiz ile birlikte mezarlıklarda temizlik yaptık. İmkanlarımız olmayabilir ama bu kısıtlı imkanlarla sokaklardayız. Bugün arife günü vatandaşlarımız mezarlıkları ziyaret ettiğinde tertemiz bir şekilde bulacaklar. Bundan sonra vatandaşlarımızı belediyeye çağırmak yerine bizler halkımızın ayağına giderek, bayramlaşacak, talep ve şikayetlerini yerinde dinleyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram süreci geçirebilmesi için ekiplerimizle sürekli sahada görevimizin başında olacağız" dedi. - ADANA

Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:01   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yaptı
15:00   Malta 39 mülteciyi kabul etti, gemi yöneticileri reddetti
14:59   Akar ve TSK'nın komuta kademesinden KKTC'de "kararlılık" mesajı (2)
14:58   Adıyaman'da Kurban Bayramı coşkusu
14:57   Turgutlu Belediyesi bayram öncesi 600 çocuğun yüzünü güldürdü
14:56   Emniyet Genel Müdürü Aktaş trafik denetimine katıldı
14:54   Özdemir: "Halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık"