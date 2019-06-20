20.06.2019 16:55
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Mezarlıkta yan yana dizili çok sayıda kaplumbağa ölüsü bulundu

Mezarlıkta yan yana dizili çok sayıda kaplumbağa ölüsü bulundu

Isparta'da bir mezarlıkta yan yana dizilmiş çok sayıda kaplumbağa ölüsü bulundu.

Isparta'da bir mezarlıkta yan yana dizilmiş çok sayıda kaplumbağa ölüsü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığı'na giden bir vatandaş, yan yana dizilmiş çok sayıda kaplumbağa ölüsü gördü.
Vatandaşın çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Isparta Hayvan Koruma Derneği (ISHAYKO) yetkilileri, olay yerinde çalışma yaptı.
Farklı zaman ve yerlerde normal şekilde öldükleri değerlendirilen kaplumbağaların kimliği meçhul bir kişi tarafından yan yana dizilmiş olabileceği öne sürüldü.
Kaplumbağa ölüleri incelemeye alınırken, belediye yetkililerinin araştırması sürüyor.
Kaynak: AA
Isparta, Güncel

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