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Mezarlıktaki şüpheli çukur boş çıktı

Kayseri'de mezarlık görevlisinin ihbar ettiği şüpheli çukur boş çıktı.

27.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:08
Mezarlıktaki şüpheli çukur boş çıktı
Kayseri 'de mezarlık görevlisinin ihbar ettiği şüpheli çukur boş çıktı.
Şehir mezarlığındaki görevli, mezarların yanında bir çukur açıldığını görerek, polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede çukurun boş olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel

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