MEZARLIKTAKİ TECAVÜZ GİRİŞİMİNE 19,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Özden ATİK/ İstanbul , DHA

Şişli, Feriköy Mezarlığı'nda İ.Ü. isimli kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan İkram Ç. (36) hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli İkram Ç. hakkında "Cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Kişiyi Hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından 19,5 yıla kadar hapis talep edildi.

Olay, 20 Kasım 2019'da gerçekleşmişti. Müşteki İ.Ü. şikayetçi olarak alınan ifadesinde, şüpheli İkram Ç.'nin kendisini uyuşturucu madde satma bahanesiyle aracına çağırdığını, araç içerisinde kendisine önce para karşılığı cinsel ilişki teklif ettiğini, cinsel ilişki teklifini kabul etmemesi nedeniyle aracın kapılarını kilitleyerek kendisini Feriköy Mezarlığı civarına götürdüğünü, burada kendisini darp ettiğini ve tüm kıyafetlerini zorla çıkarttığını söylemişti. Şüphelinin vücudunun her yerine dokunduğunu söyleyen müşteki, şüphelinin pantalonunu çıkarttığı esnada durumu fırsat bilerek çıplak vaziyette bağırarak olay yerinden kaçmış, bir akaryakıt istasyonuna sığınarak yardım istemişti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Şüpheli İkram Ç. ise ifadesinde para karşılığı müşteki ile cinsel birliktelik yaşamak için olay yerinde olduğunu, ancak müştekinin cebinden para çaldığını fark etmesi üzerine bu parayı vermesini istediğini, müştekinin parayı vermemek için olay yerinden kaçtığını iddia etmişti. Savcılık, müştekinin gece saat 05.00 sıralarında sokak ortasında çıplak vaziyette bulunması ve vücudunda çok sayıda darp izi bulunması nedeniyle şüphelinin tutuklanmasını talep etmişti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan İkram Ç. tutuklanmıştı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, İkram Ç'nin müştekiye "200-300 TL param var, sabaha kadar benimle olacaksın" diyerek cinsel saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Şüpheli İkram Ç'nin "Cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıldan 19,5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli İkram Ç. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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