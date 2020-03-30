Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mezarlıktan gelen kadın çığlığı paniğe neden oldu

Mezarlıktan gelen kadın çığlığı paniğe neden oldu Polis tabutların kapaklarını açıp kontrol etti Adıyaman'da mezarlık içerisinde yükselen kadın çığlık sesleri paniğe neden oldu.

30.03.2020 00:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 00:15
Mezarlıktan gelen kadın çığlığı paniğe neden oldu
Polis tabutların kapaklarını açıp kontrol etti
ADIYAMAN - Adıyaman 'da mezarlık içerisinde yükselen kadın çığlık sesleri paniğe neden oldu.
Ellerinde silahlarla mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri gördükleri tabutların kapaklarını açıp içine baktı.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi, Karapınar Mezarlığı içerisinden kadın çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sırtlarındaki tabancalarını ellerine alarak olası bir duruma karşı mezarlıkta arama yaptı. Dakikalarca mezarlıkta arama yapan polis ekipleri burada bulunan üstü kapalı tabutların da kapaklarını açarak inceledi. Didik didik aranan mezarlık içerisinde herhangi bir olayla karşılaşılmadı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Mezarlıktan gelen kadın çığlığı paniğe neden oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Karapınar, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Mezarlıktan gelen kadın çığlığı paniğe neden oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Mezarlıktan gelen kadın çığlığı paniğe neden oldu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

01:15: Koronavirüs: Covid-19 salgınıyla ilgili yanıtı hala bilinmeyen 9 soru - Haberler 01:12: Fatih'teki bir iş hanında çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde can verdi - Haberler 01:10: Kolombiya'da koronavirüs önlemleri - Haberler 01:01: Hızını alamadı evin bahçesine uçtu - Haberler 00:56: Ticari taksilerde plaka uygulaması başladı - Haberler 23:40: Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi 23:40: Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi - Haberler 23:34: ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız - Haberler 23:07: İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık 22:49: Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi - Haberler 22:41: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi - Haberler 22:14: İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı - Haberler