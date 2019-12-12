Haberler » 3. Sayfa » Mezat çetesinin firari lideri yakalandı - Haberler

Mezat çetesinin firari lideri yakalandı

Ankara'da mezat salonlarındaki ihalelere darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç sağlayan organize suç örgütünün firari lideri yakalandı.

12.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:54Mezat çetesinin firari lideri yakalandı
'da mezat salonlarındaki ihalelere darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç sağlayan organize suç örgütünün firari lideri yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Ankara genelindeki adliyelere ait mezat salonlarında organize suç örgütünün ihaleleri tekel altına aldığı belirlenmişti. 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ekim ayında şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 88 şüpheliden 79'u yakalanmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanmıştı. Organize suç örgütünün firari durumdaki lideri V.A.'nın ise dün gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı öğrenildi. V.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Terörist sayısı ilk defa 500'lü rakamlara indi" - Haberler
16:24 TBMM Dilekçe Komisyonuna başvuruların yüzde 75'i erkeklerden - Haberler
16:24 Eşinin aracını yakan kocaya adli kontrol - Haberler
16:22 'Laf atma' cinayetinde milli kick boksçu hakim karşısına çıktı - Haberler
16:22 Tarihi eserleri internet üzerinden satışa çıkardı - Haberler
16:15 Parti için resmi başvuruyu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama: Partinin logosu ve ismi yarın açıklanacak - Haberler
16:02 Avukatlarla doktorlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Haberler
15:36 Sancaktepe'de veliler ve öğrenciler, okul müdürünü protesto etti - Haberler
15:33 İçişleri Bakanı Soylu: Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum - Haberler
15:27 Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktor beraat etti - Haberler
12.12.2019 16:32:11