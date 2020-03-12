Mezbahada kan depolanan tank patladı; sokaklar kırmızıya boyandı
Arjantin'de bir mezbahada bulunan ve hayvanların kanının depolandığı tank patladı.
12.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:45
Arjantin 'de bir mezbahada bulunan ve hayvanların kanının depolandığı tank patladı. Sokaklar kan gölüne dönerken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Başkent Buenos Aires'teki Moron bölgesinde bir mezbahada, hayvanların kanının depolandığı tank patladı. Patlamayla birlikte, tankta bulunan 500 bin litre kan, sokaklara aktı. İtfaiye görevlileri ve gönüllüler, sokaklara yayılan kanın temizliği için çalışma başlattı.Akan kan nedeniyle kırmızıya boyanan sokaklardan görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Kaynak: DHA
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