Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'dan personele ziyaret
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev alan Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri ziyaret etti.
26.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:50
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev alan Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarhan, temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren personele teşekkür ederek onlara ikramda bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçeyi temizlemek için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını aktardı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarhan, temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren personele teşekkür ederek onlara ikramda bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçeyi temizlemek için çalışmaları yoğunlaştırdıklarını aktardı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Neşet Tarhan, Mezitli, Güncel