Mezitli Belediyesi, Belediye İş Sendikasıyla toplu sözleşme imzaladı

Mezitli Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. İmzalanan toplu sözleşmeyle, 1 Mart 2020-28 Şubat 2021 tarihleri arasında çalışanların maaşlarında ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı.Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplu iş sözleşmesi Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez arasında imzalandı. Sözleşme ile çalışanlara çocuk, yemek, okul, aile, yakacak, bayram, giyim, doğum, ölüm, afet yardımları, ücret ve kıdem zamları konusunda anlaşma sağlanmış oldu.İmza töreninde konuşan Ali Sönmez, çalışanların haklarını alabilmeleri konusunda gösterdiği hassasiyet dolayısıyla Başkan Tarhan'a teşekkür ederek, "Başkanımıza en az bizim kadar hassas davranarak çalışanımıza böylesi bir imkan sağladığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Elimizden geldiğince biz de Başkanımız Neşet Tarhan da çalışanlarımıza en yüksek fiyat artışını vermeye çalıştık. Hepimiz asgari müşterekte birleşerek bu rakama ulaştık. Başkanımız çalışandan yana olduğunu bu sözleşme ile bir kez daha gösterdi. Sözleşmemiz, çalışan arkadaşlarımız arasında da büyük sevinçle karşılandı. Başkanımızın her zaman olduğu gibi ileriki dönemlerde ekonomik girdilerde artış yaşanması halinde bu fiyatları yeniden güncelleyeceğine inancımız tamdır" dedi.Belediye olarak yakalanan başarıda en büyük payın çalışanlara ait olduğunun altını çizen Başkan Tarhan ise "Biz çalışanımızın her zaman en iyisini alması gerektiğine inanıyoruz. Her yıl yaptığımız bu sözleşmedeki verilen rakamlara bağlı kalmadan çalışanımıza hep daha fazlasını verdik. Bu sözleşmede de elimizden gelenin en iyisini vermeye çalıştık. İmar yasasında yapılan değişikliklerin olumsuz etkisinin yanında, başta belediye hizmet binamız, amfi tiyatromuz, Kültür Merkezimiz olmak üzere imza attığımız dev projelerimiz nedeniyle maliyetlerde yaşanan artışı da göz önüne alarak verebileceğimiz en yüksek ücreti vermek istedik. Çalışanlarımıza önemli bir oranda verdiğimiz zammın yanı sıra sosyal haklarını da iyileştirdik" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA