Mezitli Belediyesi, domates üreticilerine kucak açtı

60 kuruş aralığında satabilen üreticilere destek veren Tarhan, dileyen üreticilerin araçlarıyla getirdikleri domatesleri Mezitli 'nin istedikleri bölgesinde satabileceklerini söyledi.Gerçekleştirdiği tarımsal hamlelerle zor durumdaki üreticiye can simidi olan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, geçtiğimiz yıllarda şeftali üreticisine sağladığı desteğin bir benzerini domates üreticisi için de verecek. Kırsal mahallelere yaptığı ziyaretlerde üreticinin ancak 30-60 kuruş aralığında zararına satabildiği domatesin, market ve pazarlarda 3-4 liraya kadar çıkması üzerine harekete geçen Başkan Tarhan, üreticilerin domatesi Mezitli'nin diledikleri bölgesinde satabilmelerinin önünü açtı."Domatesimiz çürüyüp gitmesin"Yoğun domates üretiminin olduğu Mezitli'ye bağlı Tepeköy, Sarılar, Fındıkpınarı, Zeybekler ve Kocayer mahallelerinde bekledikleri fiyatı alamayan üreticiler zor duruma düştü. İthalatçının, yurt dışına göndereceği birinci kalite domatesi 50-60 kuruştan aldığını, ancak çok daha düşük kaliteli ürünün market ve pazarlarda 3-4 liraya kadar satıldığını ifade eden üreticiler, Başkan Tarhan'dan yardım istedi.Mersin'de üretilen domatesin büyük bölümünün yurtdışına gittiğini ifade eden üreticiler, "Yıl boyunca emek verip ürettiğimiz ürünleri tüccara satmak zorunda kalıyoruz. Kesildikten sonra hemen piyasaya sürülmesi gerektiği için komisyoncu fiyatı elinden geldiğince aşağıya çekiyor. Bu durum zaten maliyetinin altında sattığımız için zararımızın büyümesine neden oluyor. Çürüyüp gitmemesi için zararına da olsa toplamak zorundayız. Dalında bırakmak daha az maliyetli ama bu da hastalıklara sebep oluyor. Banka borçlarımız her geçen gün artıyor" dediler."Çiftçimizi doğrudan tüketiciye ulaştıracağız"Başta mazot ve gübre olmak üzere birçok girdi maliyetinin artmasına karşın ürününü istenilen fiyata satamaması nedeniyle zor durumda olan domates üreticilerinin çağrılarına duyarsız kalmayan Başkan Tarhan, önceki yıllarda şeftali üreticileri için sağladığı katma değerin kendileri için de sağlanmasını isteyen üreticilere olumlu yanıt verdi.Zor durumdaki üreticiye her zaman destek vermeye gayret ettiklerini belirten Tarhan, üreticilere, Mezitli'nin istedikleri yerinde domatesi araçlarında kendilerinin tüketiciye doğrudan satabileceği müjdesini verdi. Kırsal bölgelere ziyaretlerinde iyi kalitede üretilen domatesin üreticiden yok pahasına çıkmasına karşın tüketicinin sofrasına 5-6 kat fazla fiyata geldiğini ifade eden Tarhan, "Kırsal kesimde ziyaret ettiğimiz üretici de ürününü satamamaktan dert yanıyordu. Pazar ve marketlerde ise üreticinin sattığının 5-6 katına çıkan bir fiyatla karşılaşıyorsunuz. Bu acıklı duruma son verebilmek ve bir nebze de olsa çiftçimizin yarasını sarabilmek adına bir projeye imza attık. Daha önce şeftali üreticisi için yaptığımız projenin bir benzerini domates üreticisi için de başlatıyoruz. Üreticimiz, domateslerini kamyonetleri ile Mezitli'nin diledikleri yerinde doğrudan tüketiciye ulaştırabilecekler. Biz bu konuda kendilerine gereken kolaylığı sağlayacağız" dedi.Çiftçilere 'kooperatifleşin' çağrısıTarımsal sorunların çözümü için üreticilere örgütlenme çağrısında da bulunan Tarhan, "Geçtiğimiz yıl şeftalide yaşanan sıkıntının benzerini bu yıl domates üreticisinde görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 30 kuruşa satılan şeftali bugün 2-2,5 lira. Ancak bu kez rekoltede yaşanan düşme nedeniyle üreticinin eline yine aynı para geçti. Bu sene domates para etmeyecek, seneye başka bir ürün. Bu yaşanan olumsuzluklardan üreticilerimizin daha az etkilenmesi için seslerini daha gür duyurmaları gerekiyor. Bunun da en iyi yolu örgütlenmekten geçer. Kooperatifleşerek tek ses haline gelirlerse dertlerini anlatacak muhatapları daha kolay bulabilirler" diye konuştu. - MERSİN