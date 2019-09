Mezitli Belediyesi Hayvan Mezarlığı büyük ilgi görüyor

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi'nin hayvan severlerin talepleri üzerine oluşturduğu Hayvan Mezarlığı yoğun ilgi görüyor. Can dostlarını kaybeden hayvan severler, dostlarını Hayvan Mezarlığında toprağa vermekle kalmayıp mezar taşı da yaptırıyor.Yaşamlarının bir bölümünü birlikte geçirdikleri hayvan dostlarına son görevlerini yapmak isteyen hayvan severler için önemli bir fırsat sunan Mezitli Belediyesi tarafından hazırlanan Hayvan Mezarlığı büyük ilgi görüyor. Yaşamını kaybeden dostlarının mezarlarını ziyaret ederek anma fırsatı bulan hayvan severler, Badi, Rıfkı, Desi, Deyzi, Romeo, Mira, İpeğim ismini verdikleri dostları için yaptırdıkları mezar taşlarına da sevgilerini ifade eden yazılar yazdırıyor.Kuyuluk bölgesinde Orman Bölge Müdürlüğünden alınan arazide açılan hayvan mezarlığına can dostlarını koyan hayvan severler, onların anılarını yaşatmak adına mezar taşlarına da ilginç ibareler yazdırıyor. Desi'nin sahibi, mermer taşa resmiyle birlikte 'Gülen yüzüm ölene kadar seveceğim seni' yazdırırken, Rıfkı'nın sahibi de çerçeveli büyük boy resmini yerleştirdi. İpeğim'in sahibi 'Her zaman kalbimdesin' yazdırdı, Romeo'nun sahibi de mermere kedisinin resmini çizdirdi.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, hayvanların yaşam haklarına saygı duyan, onları seven, her zaman koruyan ve yanlarında olan bir belediye olduklarını ifade etti. Tarhan, "Sokakta yaşayan dostlarımız için tüm parklarımızda ve talep edilen bölgelerde kedi ve köpek evleri oluşturuyoruz. Bu denli sevdiğimiz dostlarımızı, yaşamlarını yitirmeleri sonrasında da sahipsiz bırakamazdık. İnsanların çok sevdikleri hayvanlarını kaybettiklerinde gizli şekilde bahçelerine, park ve ormanlara gömdüklerine tanık oluyoruz. Hayvan dostlarını kaybedenlerin büyük bir acı içerisine düştüklerini görerek, onların anılarını yaşatabilmesi için fırsat oluşturmak istedik. Sevgili dostları öldüğü zaman yerinin belli olması ile zaman zaman ziyaret edecekleri bir yerin varlığı ile teselli olabilirler. Özel günlerde ve hafta sonları ziyaret edip, sevgili dostlarını anabilirler" dedi.Başkan Tarhan, mezarlıktan yararlanmak isteyen vatandaşların Mezitli Belediyesi Halkla İlişkiler birimine başvuru yapmaları gerektiği bilgisini de verdi. - MERSİN