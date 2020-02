Mezitli Belediyesi, kentteki Suriyeli gerçeğini kitaplaştırdı

MERSİN (İHA) – Mersin 'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Mezitli'de yaşaya Suriyelilerin durumu ve Türk vatandaşların bu konudaki algısıyla ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarını "Mezitli'de Yaşayan Suriyelilerin ve Türk Vatandaşlarının İhtiyaç Analizi" adıyla kitaplaştırdı.Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve kardeş şehri Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediyesinin birlikte hazırladığı "Mezitli'de Yaşayan Suriyelilerin ve Türk Vatandaşlarının İhtiyaç Analizi" kitabı, Türkçe ve İngilizce olarak bastırıldı. Göç olayının Suriyeliler özelinde Mezitli'de yaşayan farklı sosyal statü ve kültürden vatandaşlara sorulan sorularla zenginleştirilen kitap, kentte yaşayanların bakış açısını anlatıyor.Mezitli'de yaşaya Suriyelilerin durumu ve Türk vatandaşların bu konudaki algısıyla ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarının yayınlandığı kitapta, Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgeler, ilişkiler, ekonomiye, kültüre, huzura katkıları ya da zararları Mezitlililerin verdikleri cevaplar ışığında analiz edildi. Suriyelilerin iş gücüne katılımı, verilen eğitim gibi konulara bakış açsının da incelendiği kitabın son bölümünde ise savaşın sona ermesi durumunda ülkelerine geri dönüp dönmeyecekleri konusunda verilen yanıtlar rapor haline getirildi."Mersin, Suriyeli göçünden en fazla etkilenen 6'ncı il"Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kitapla ilgili yaptığı açıklamada, "Kardeş kentimiz Tempelhof-Schöneberg Belediyesi ile birlikte Mezitlililer, Suriyeli gerçeğini nasıl görüyor, geleceğe yönelik beklentileri nelerdir yazılı bir rapor alsın istedik. Kitabımızı Türkçe ve İngilizce olarak bastırarak daha geniş kitlelere ulaşmasını ve olası projeler için kaynak oluşturmasını umuyoruz" dedi.Suriye'de 2011 yılında başlayan kriz ve bugün hala devam eden çatışmalar sebebiyle 6,5 milyondan fazla insanın ülkesini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çeken Başkan Tarhan, "Sekizinci yılını doldurduğumuz bu krizin en önemli muhataplarından birisi, geçmişte Ortadoğu'ya açılan ticaret kapısı olma niteliğini gösteren Suriye ile 911 kilometrelik sınırı olan ve jeopolitik konumu ile göçlerden her zaman etkilenen Türkiye oldu. İçişleri Bakanlığımıza bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kasım 2019 itibariyle kayıt altına alınarak geçici koruma statüsü verilmiş Suriyelilerin ülkemizdeki sayısı 3 milyon 687 bin 244'e ulaştı. Şu an Mersin bu düzensiz ve yoğun göçten en fazla etkilenen 6'ncı ildir. 194 bin kişilik nüfusa sahip Mezitli'de bu nüfusa ek olarak Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğünün Ekim 2019 verilerine göre kayıt altına alınabilmiş geçici koruma kapsamında 25 bin 188 Suriyeli yaşarken; 2017 verilerine göre nüfus 187 bin 536 iken ilçemizde 43 bin 60 Suriyeli yaşamaktadır" diye konuştu."Sayı, kayıt altına alınanlardan daha fazla"Suriyeliler ile ilgili yeterli veririnin olmamasının birçok sakıncayı da beraberinde getirdiğini belirten Tarhan, "Yerel yönetimlere Suriyeli nüfus için ayrı bir kaynak ayrılmaması ve belediyemizin kendi vatandaşlarımıza ek olarak planlanmamış göç ile gelen bu nüfusa temel seviyede hizmet götürmede yetersiz kalması, bu sayısının kayıt altına alınanlardan daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu durum yerel yönetimler olarak bizleri projeler geliştirmeye, geliştirilen projeler konusunda uluslararası iş birliklerine ve kaynak oluşturma çabalarına yöneltmiştir. Suriyelilerle ilgili ihtiyaç duyulan önemli veri ve istatistiklerin kaydının tutulamaması, demografik yapıları hakkında bilgi sahibi olmamızı zorlaştırmaktadır. Bu bilgi eksikliği başta temel belediye hizmetlerinin herkes için eşit şekilde yapılamamasına ek olarak yerel halkımızla uyum içerisinde yaşamlarını sağlayacak projelere adım atmamıza da engel teşkil etmektedir. Toplumsal uyum ve kapsayıcı belediyecilik anlayışı ile yapılan çalışmalardan birisi olan bu saha araştırmaları, önümüzdeki birkaç yıl yapacağımız projelerde bizlere ışık tutacak ve göçten etkilenen diğer belediyelerimize örnek teşkil edecek niteliktedir. Mezitli'nin geleceği ve Mezitli halkı için daha mutlu, huzurlu, müreffeh, daha üretken bir yaşam için çalışmalarımızı sürdürüyor, yerelde yaşadığımız sorunların üstesinden gelmek için en iyi çözümleri uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN