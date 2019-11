Mezitli Belediyesi'nde heykel ve renk sergisi

Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenlerinden Fahriye Eşkil ve İdris Eşkil'in öğrencileriyle birlikte hazırladıkları heykel ve renk sergisi Mezitli Belediyesi'nde açıldı. Öğrencilerin resim dersi kapsamında atık malzemelerle hazırlamış olduğu ve 34 farklı eserin yer aldığı, 'Döngü' ismi verilen ve belediye girişinde açılan sergi büyük ilgi gördü.Pet şişeden yapılmış elbise, ağaç kabuklarından kuş ve balık, kartondan insan heykelinin bulunduğu serginin açılışına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cahit Özdemir, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Sevgi Odabaşı, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Geçen yıl okul salonunda düzenledikleri serginin dışarıya açılması için destek veren Başkan Tarhan'a teşekkür eden Odabaşı, "Öğrencilerimizin yaptıkları bu anlamlı ve güzel sergiyi daha farklı yerlerde sergileyerek, daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlama isteğimize her zaman yanımızda bulunan Başkanımız Neşet Tarhan olumlu yanıt vererek belediye binamızda açılmasını sağladı. Bu şekilde sergimizin çok daha fazla insanın görmesi sağlandı" dedi.Mezitli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cahit Özdemir de öğrencilerin tamamını atık malzemelerden kullanıldığı serginin alkışlanması gereken bir olay olduğunu söyledi. Halk eğitim olarak bu tür çalışmalara her zaman destek verdiklerini ifade eden Özdemir, Başkan Tarhan'a her zaman yanlarında olması nedeniyle teşekkür etti.Geçen yıl okulda ziyaret ettiği sergiyi çok beğendiğini ifade eden Tarhan ise "Geri dönüşüm konusu son derece önemli bir konu. Hassasiyetle üzerinde durmalıyız. Bu nedenle serginin belediye binamızda yapılmasını istedik. Eserlerin tamamı atık malzemelerden yapılmış. Dünyanın şu anda en çok ilgilendiği konu geri dönüşüm. Dünya, çevre kirliliğinin önlenmesinin yanında atık malzemelerin ekonomiye kazandırılmasına kafa yoruyor. Ne kadar ger dönüşüm malzemesini ayrıştırarak toplarsak daha temiz bir çevreye kavuşurken ekonomiye de katkı sunarız" diye konuştu.Geri dönüşümde başarılı olmak için bilinçlendirmenin daha çocukken yapılması gerektiğinin altını çizen Tarhan, "Maalesef aileler bizi dinlemez ama çocukları dinler. Bu nedenle okullarda geri dönüşümün daha çok anlatılması ve bir yaşam biçimi haline getirilmesi lazım. Geri dönüşüm konusunda ciddi bir kampanya başlatmalıyız" ifadelerini kullandı.Tarhan, imzaladıkları Milan Paktı ile plastik malzeme kullanımını sıfıra indirmeye yönelik çalışma yapacaklarını da hatırlattı. Sergi açılışında katkı sunan tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür sertifikası verildi. - MERSİN