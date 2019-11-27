Haberler » Güncel » Mezitli Belediyesi'nde heykel ve renk sergisi - Haber

Mezitli Belediyesi'nde heykel ve renk sergisi

Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenlerinden Fahriye Eşkil ve İdris Eşkil'in öğrencileriyle birlikte hazırladıkları heykel ve renk sergisi Mezitli Belediyesi'nde açıldı.

27.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:11Mezitli Belediyesi'nde heykel ve renk sergisi
Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenlerinden Fahriye Eşkil ve İdris Eşkil'in öğrencileriyle birlikte hazırladıkları heykel ve renk sergisi Belediyesi'nde açıldı. Öğrencilerin resim dersi kapsamında atık malzemelerle hazırlamış olduğu ve 34 farklı eserin yer aldığı, 'Döngü' ismi verilen ve belediye girişinde açılan sergi büyük ilgi gördü.

Pet şişeden yapılmış elbise, ağaç kabuklarından kuş ve balık, kartondan insan heykelinin bulunduğu serginin açılışına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cahit Özdemir, Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Sevgi Odabaşı, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Geçen yıl okul salonunda düzenledikleri serginin dışarıya açılması için destek veren Başkan Tarhan'a teşekkür eden Odabaşı, "Öğrencilerimizin yaptıkları bu anlamlı ve güzel sergiyi daha farklı yerlerde sergileyerek, daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlama isteğimize her zaman yanımızda bulunan Başkanımız Neşet Tarhan olumlu yanıt vererek belediye binamızda açılmasını sağladı. Bu şekilde sergimizin çok daha fazla insanın görmesi sağlandı" dedi.

Mezitli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cahit Özdemir de öğrencilerin tamamını atık malzemelerden kullanıldığı serginin alkışlanması gereken bir olay olduğunu söyledi. Halk eğitim olarak bu tür çalışmalara her zaman destek verdiklerini ifade eden Özdemir, Başkan Tarhan'a her zaman yanlarında olması nedeniyle teşekkür etti.

Geçen yıl okulda ziyaret ettiği sergiyi çok beğendiğini ifade eden Tarhan ise "Geri dönüşüm konusu son derece önemli bir konu. Hassasiyetle üzerinde durmalıyız. Bu nedenle serginin belediye binamızda yapılmasını istedik. Eserlerin tamamı atık malzemelerden yapılmış. Dünyanın şu anda en çok ilgilendiği konu geri dönüşüm. Dünya, çevre kirliliğinin önlenmesinin yanında atık malzemelerin ekonomiye kazandırılmasına kafa yoruyor. Ne kadar ger dönüşüm malzemesini ayrıştırarak toplarsak daha temiz bir çevreye kavuşurken ekonomiye de katkı sunarız" diye konuştu.

Geri dönüşümde başarılı olmak için bilinçlendirmenin daha çocukken yapılması gerektiğinin altını çizen Tarhan, "Maalesef aileler bizi dinlemez ama çocukları dinler. Bu nedenle okullarda geri dönüşümün daha çok anlatılması ve bir yaşam biçimi haline getirilmesi lazım. Geri dönüşüm konusunda ciddi bir kampanya başlatmalıyız" ifadelerini kullandı.

Tarhan, imzaladıkları Milan Paktı ile plastik malzeme kullanımını sıfıra indirmeye yönelik çalışma yapacaklarını da hatırlattı. Sergi açılışında katkı sunan tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür sertifikası verildi. - MERSİN

Nevit Kodallı, Mezitli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:36 Tarım sektörü temsilcilerine "birlikte hareket etme" çağrısı
16:36 MÜSİAD Vizyoner'19 Zirvesi
16:35 Otizmli çocuklara 'kaynaştırma eğitim' modeli
16:35 İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
16:30 Van'ın turizm elçisi Konak, gençlerle buluştu
16:06 Mustafa Cengiz'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
15:18 Medya AŞ'den çıkarılan 2 işçi mahkemeyi kazandı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 16:37:00