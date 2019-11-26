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Mezitli Belediyesi'nin koruluk sayısı 53'e yükseldi

Mersin'de İçel Anadolu Lisesi öğrencileri ve Okul Aile Birliği üyeleri, 'Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine jakaranda koruluğu hediye etti.

26.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:32Mezitli Belediyesi'nin koruluk sayısı 53'e yükseldi
Mersin'de İçel Anadolu Lisesi öğrencileri ve Okul Aile Birliği üyeleri, 'Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine jakaranda koruluğu hediye etti. Böylece ilçesindeki koruluk sayılı 53'e yükseldi.

Koruluğun açılışı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Okul Müdürü Yusuf Ada, öğrenci öğretmen ve velilerin katılımıyla yapıldı. Ağaçlar, öğretmen ve öğrenciler tarafından birlikte dikildi.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Yusuf Ada, Mezitli Belediyesiyle imzaladıkları protokol uyarınca bir çok projeyi birlikte yürüttüklerini hatırlattı. Şimdi de birlikte kent merkezinde jakaranda koruluğu oluşturdukları bilgisini veren Ada, "Her zaman yanımızda bulduğumuz belediyemizle yaptığımız işbirliğimizle çok güzel şeylere vesile oluyor. Biz burasını sürekli hareketli tutarak örnek bir bölge haline getireceğiz. Bize bu katkıyı sunan Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a teşekkür ederiz" dedi.

Bu güne kadar yaklaşık 150 dönümlük alanda 53 koruluk oluşturduklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Oluşturduğumuz koruluklarda sivil toplum örgütlerini, okulları Mezitli'yi güzelleştirmek amacıyla birleştirdik. Böylesi anlamlı bir günde öğretmenlerimize dikili birer ağaç hediye ettik, aynı zamanda okulumuzun etkinliklerini gerçekleştireceği, buluşacakları bir korulukları oldu. Gençlerimize de yeşilin ve ağacın ne denli önemli olduğunu gösterme şansımız oldu" ifadelerini kullandı.

Tarhan, "Koruluklarımıza bugün diktiğimiz fidanlar ilk baharda çiçek açacak ve birkaç yıl sonra ağaç olarak bulundukları bölgenin havasını değiştirecek. Ağaçlarımızın mor rengindeki hafif kokulu çiçekleriyle vatandaşlarımıza huzur vermesini diliyorum. Doğaseverleri de koruluklarımızı duyarsız vatandaşlar tarafından oluşacak olan tehlikelere karşı korumalarını istiyorum" diye konuştu. - MERSİN

Mezitli, Güncel

Kaynak: İHA

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