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Mezitli Belediyesine girişlerde ateş ölçerli tedbir

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, korona virüs salgınını yayılmasını önlemek için gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, belediyeye gelen vatandaşların ve personelin ateşi ölçme uygulamasını başlattı.

07.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:51
Mezitli Belediyesine girişlerde ateş ölçerli tedbir
MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi, korona virüs salgınını yayılmasını önlemek için gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, belediyeye gelen vatandaşların ve personelin ateşi ölçme uygulamasını başlattı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dijital cihazlarla yapılan kontrollerde vatandaşlara ateşi söylenirken, alınması gereken tedbirler konusunda da bilgiler veriliyor. Personelin günlük vücut ısısı değişimleri ise kaydedilerek hatırlatılıyor.

Kapıdan girişten itibaren her türlü tedbiri alındığı belediyeye gelenler uygulamadan da son derece memnun kaldı. Böylesi kriz günlerinde belediyeye gelip işlemleri güvenle yapabilmekten mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, "Kapıdan girişten itibaren sağlığımız konusunda her tedbirin alınmış olduğunu görmekten dolayı mutluyuz. Maske ve eldivenle içeri alınıyoruz, ateşimiz ölçülerek hem bizi hem de çalışanlarını koruyorlar. Aynı zamanda bizleri virüsten korumak konusunda bilgilendiriyorlar. Sağlığımıza gösterdiği ilgi dolayısıyla Mezitli Belediyemize teşekkür ederiz" dediler.

"Birimiz hepimizi hepimiz birimiz için mücadele etmeliyiz"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, Mezitli'de yaşayanların ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı. Tarhan, "Virüs yayılmasını artırdıkça biz de önlemlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim için ne kadar önemliyse çalışanlarımızınki de bir o kadar önemli. Bu nedenle belediyemize gelen tüm vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı için her türlü tedbirimizi alıyoruz. Yine personelimizi ve vatandaşlarımızı belediye binasına alırken ateşini ölçüyoruz" dedi.

Virüsün etkisini her geçen gün artırdığına dikkat çeken Başkan Tarhan, "Virüsle mücadeleyi kazanıncaya kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Biz çalışanlarımızın ve halkımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri aldık. Halkımızın kalabalık olarak bulunduğu bölgelerde ve pazar yerlerimizde oluşturduğumuz dezenfektan tüneli ile arınmayı sağlıyoruz. 24 saat aralıksız ilaçlama faaliyetlerimiz de devam ediyor. Evinden çıkamayan, 60 yaş üstü vatandaşlarımızın taleplerini oluşturduğumuz kriz masası çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu

Virüsün yayılmasının önüne geçmenin en önemli koşulunun sosyal teması kesmek olduğuna vurgu yapan Tarhan, "Vatandaşlarımızın da etkisini her geçen gün artırarak tehlikeli hale gelen virüse karşı verdiğimiz mücadelemize destek vererek mümkün olduğu kadar evlerinde kalmalarını, çıkmak zorunda kalmaları durumunda sosyal mesafeye dikkat ederek temastan kaçınmalarını istiyoruz. Çünkü bu virüs belası karşısında bir an önce galip gelmek için birimiz hepimizi hepimiz birimiz için mücadele etmeliyiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mezitli, Güncel
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