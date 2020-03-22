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Mezitli'de çöpler de dezenfe ediliyor

Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında çöp konteynerlerine de dezenfekten uygulaması başlattı.

22.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:45
Mezitli'de çöpler de dezenfe ediliyor
Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında çöp konteynerlerine de dezenfekten uygulaması başlattı.

İlk etapta ilçede bulunan konteynırların yüzde 90'nın bu sisteme göre temizlenmesi Mezitli'de yaşayan vatandaşları da son derece memnun etti. Virüs salgınıyla mücadele ederken hiçbir ayrıntıyı atlamak istemediklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Korona salgınını en aza indirmek için mücadeleye devam ediyoruz. İlçemizde bulunan tüm ortak kullanım alanlarını veya odak noktalarını temizleyip dezenfekte ederken, çöp konteynerlerini de ihmal etmedik. İlçemizin bütün çöp konteynırlarını güzelce temizlenip, yıkanıp, dezenfekte edildikten sonra ilaçlama yapılarak virüsün buralarda barınma ihtimalini ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Virüsün yayılmasının önüne geçilmesinde kurumların yaptığı çalışmalar kadar vatandaşlara da büyük görevler düştüğüne dikkat çeken Tarhan, "Bizler başta Mersin Büyükşehir Belediyemiz, kaymakamlığımız, sağlık müdürlüğümüz ile birlikte koordineli olarak çalışıyor ve virüsün yayılmaması için her türlü tedbiri alıyoruz. Ancak bizim çalışmalarımız kadar değerli vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı davranması son derece önemlidir. Fiziksel iletişimi en aza indirerek yayılmanın önüne geçilebilir. Birbirimize destek olarak, komşumuzun ya da aynı kenti paylaştığımız vatandaşlarımızın sağlığından da her birey kendi çapında sorumludur. Tüm vatandaşlarımızı virüsün izlerinin tamamen silininceye kadar duyarlı davranmaya ve mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaya davet ediyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Güncel

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