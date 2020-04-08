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Mezitli'de evden çıkamayan vatandaşlara psikolojik destek

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ekipleri, yardım talebinde bulunan vatandaşlara psikolog desteğiyle birlikte gidiyor.

08.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:27
Mezitli'de evden çıkamayan vatandaşlara psikolojik destek
Mersin 'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ekipleri, yardım talebinde bulunan vatandaşlara psikolog desteğiyle birlikte gidiyor. Belediye bünyesinde kurulan kriz masasına ulaşan vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam eden ekipler, dezenfektan seti, kitap, gıda yardımı gibi talepleri yerine getiriyor. Ekipte yer alan psikolog da evden çıkamayan vatandaşlara, virüslü günleri sorunsuz atlatmaları konusunda ipuçları vererek moral desteği sağlıyor.

Kapılarını açtıklarında çiçekle karşılaşmanın kendirini son derece mutlu ettiğini ifade eden vatandaşlar, "Başkanımız Neşet Tarhan'ın bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Taleplerimize hemen yanıt verirken çiçek ve psikologla karşılaşmak ne kadar özel bir kentte yaşadığımızı hatırlatıyor. Başkanımıza ve bu özel günümüzde hassas çalışmaları ile gücümüze güç katan belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara destek olabilmek adına tüm birimlerin gecesini gündüzüne katarak çalıştığının altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Korona virüsünün tüm dünyayı abluka altına aldığı günümüzde zorunlu olarak evlerinde kalan vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmiş 60 yaş üstü vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için çaba sarf ediyoruz. Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz kriz merkezimize ulaşarak temel gereksinimlerini talep eden vatandaşlarımıza moral desteği de vermek adına, psikoloğumuz ve bir çiçeğimizle gidiyoruz. Kriz masası ekibimiz talep edilen ihtiyaçları ve çiçeği verirken psikoloğumuz da bu kötü günlerin üstesinden nasıl gelebilecekleri konusunda ipuçları veriyor. Çok özel geri dönüşler alıyoruz. Yaptığımız bu sürprizimiz kısa bir süreliğine de olsa vatandaşlarımızın mutlu olmasına vesile oluyor" diye konuştu.

Mezitlililerin evde kaldıkları süreyi en kaliteli şekilde geçirmesi için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Tarhan, "Kriz masamız gelen talepleri değerlendirirken diğer personelimizde Mezitli'de yaşamın devamı için gereken çalışmalara devam ediyor. Tüm kenti baştan aşağıya temizleme ve dezenfektan çalışmalarımız devam ediyor. Yine kurs eğitmenlerimiz de sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla da evde kalan vatandaşlarımızın zamanlarını kaliteli bir biçimde geçirmelerini sağlıyor. Tüm halkımızdan bu özel günlerde dayanışmayı artırarak virüsün değil iyiliğin bulaşıcılığına olduğunu herkese yaymamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Mezitli'de evden çıkamayan vatandaşlara psikolojik destek - Haberler

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