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Mezitli'de kadınlar virüse karşı el birliği yaptı

Mezitli Belediyesi ekiplerinin, korona virüse karşı verdiği mücadelede her zaman olduğu gibi Mezitlili kadınların en büyük destekçileri olduğu bildirildi.

12.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:44
Mezitli'de kadınlar virüse karşı el birliği yaptı
Mezitli Belediyesi ekiplerinin, korona virüse karşı verdiği mücadelede her zaman olduğu gibi Mezitlili kadınların en büyük destekçileri olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Gönüllü Evlerinin gönüllüleri, bu süreçte evlerinde maske dikerken, tedbir amaçlı kapalı olan kadın üretici pazarlarında görev yapan yönetici kadınlar da hijyen ve gıda paketleme işi için kolları sıvadı. Kadınlar, gönüllüler tarafından dikilen maskelerin yanı sıra içerisinde eldiven ve dezenfektanın da bulunduğu paketleri hazırlayarak dağıtıma hazır hale getirdi. Kadın üretici pazarlarının çalışkan kadınları Mezitlililer tarafından yapılan gıda yardımlarını paketleyerek vatandaşlara ulaşmasını sağladı.

Mezitlili kadınların yardımseverlikleriyle farkını bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Korona virüse karşı verdiğimiz mücadelede de her zaman olduğu gibi kadınlarımız en büyük destekçilerimiz oldu. Gönüllülerimiz evlerinde maske dikerken, tedbir amaçlı kapalı olan kadın üretici pazarlarında görev yapan yönetici kadınlarımızda hijyen ve gıda paketleme işi için kolları sıvadı. Daha güzel bir Mezitli için verdiğimiz mücadelede olduğu gibi korona belasına karşı mücadeleyi de yine kadınlarımızla kazanacağız. Tüm Mezitlilere verdiğimiz mücadeleye destekleri nedeniyle teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mezitli, Güncel
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