Mezitli'de kafe kütüphanelere ilgi artıyor

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediyesi'nin, hayırsever iş insanı Alper Gürsoy'un desteğiyle hayata geçirdiği Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane hem gençlerden hem yetişkinlerden ilgi görüyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'yi kütüphanelerle donattıklarını belirterek, vatandaşları kitap okumaya davet etti.Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara ders çalışıp kitap okurken çay kahve içme imkanı da sağlayan Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane yaz döneminde de yoğun ilgi görüyor. Hayırsever iş insanı Alper Gürsoy'un desteğiyle hayata geçirilen ve GMK Bulvarı ile Mezitli Deresi'nin kesiştiği noktada yer alan Mezitli Belediyesi Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane hem gençlerin hem de yetişkinlerin uğrak yeri oldu.Kafe Kütüphaneden yararlanan vatandaşlar, görüşlerini dile getirerek, memnuniyetlerini ifade ettiler. Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'ın, vatandaşların kitaba daha rahat ulaşabilmeleri adına hayata geçirdiği kafe kütüphanenin gerek konum gerekse işlev olarak çok iyi olduğunu ifade eden Tiyatrocu Uğur Turanöner, "Kafe Kütüphane bize çok değerli zaman dilimi geçirmek açısından büyük fayda sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda bu tür yerlerin öneminin daha iyi anlaşılmasıyla birlikte ilginin de artacağına inanıyorum. Bilgi ve birikimlerin paylaşma noktası olacaktır" dedi. Mersin 'e yaz tatilini geçirmek için gelen Dr. Özgür Karataş da "Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra ailemin yaşadığı Mersin'e gelmiş ve uzmanlık sınavına Kafe Kütüphanede hazırlanmıştım. Ulaşım rahatlığı ve sessiz ortam nedeniyle çok iyi bir mekan olduğunu düşünüyorum. Buranın oluşmasında emeği geçen herkese ve Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a çok teşekkür ederim" diye konuştu.Öğrenci Mevsim Demir ise çevrede adından sıklıkla bahsedilmesi nedeniyle Kafe Kütüphaneye geldiğini dile getirerek, "Daha sonra benim için vazgeçilmez bir mekan oldu. Çok sakin bir yer. İçecek hizmeti var. Yaz sıcaklarında sağladığı serinlik ve çalışma yeri arayanlar için bulunmaz bir fırsat olan Kafe Kütüphanenin Mezitli'de olması büyük bir ihtiyaca cevap vermiştir. İnsanların kitap okumak ve ders çalışmak için uzak yerlere gitmesine gerek kalmadı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Mezitli'de yaşayan Yılmaz Akyüz de Kafe Kütüphanenin hem dinlenmek hem de ders çalışmak için harika bir yer olduğunu vurgulayarak, görüşlerini şöyle paylaştı:"Gerek temiz ve ferah olması gerekse çalışan arkadaşlarımızın ilgisi bizim bu mekanı tercih etmemizi sağlıyor. Bizim için önemli bir buluşma mekanı da oldu.""Mezitli'yi kütüphanelerle donattık"Mezitli'nin her bölgesine açtıkları kütüphanelerle kitap kenti haline geldiklerini ifade eden Başkan Tarhan, "Mezitli'de yaşayan her vatandaşımızın kitaba en kolay şekilde ulaşabilmesi için hayata geçirdiğimiz kafe kütüphane büyük beğeni kazandı. Sadece öğrenciler değil, kitap okumak ve kaliteli zaman geçirmek isteyen vatandaşlarımız da kütüphanemizi ziyaret ediyor. En büyük mutluluğumuz ve gurur kaynağımız vatandaşlarımızın da bu denli yoğun biçimde tercih etmesidir" dedi.Daha önce hiçbir kütüphanesi bulunmayan Mezitli'yi kütüphanelerle donattıklarını ifade eden Başkan Tarhan, "Hayırsever işadamımız Alper Gürsoy'un annesi Fitnat Gürsoy'a hitaben yaptırdığı kafe kütüphane ile çocuklarımız ders çalışma alanı ve kütüphanesi olan güzel bir mekana kavuşmuş oldu. Belediyemizin birçok yerinde kütüphanemiz var. Gençlik Merkezimizde, 10 Gönüllü Evimizde ve Down Kafede var" diyerek, tüm Mezitlilileri kitap okumaya davet etti.