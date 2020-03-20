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Mezitli'de korona virüsüne karşı 24 saat mücadele

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına yönelik 24 saat mücadele başlattı.

20.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:01
Mezitli'de korona virüsüne karşı 24 saat mücadele
Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına yönelik 24 saat mücadele başlattı.

Belediye Binası ve bağlı tüm birimlerin yanı sıra, mahalle muhtarlıklarında, tüm ibadethane ve okullarda ilaçlama yapan ekipler, vatandaşların yoğun olduğu yerler için özel çalışma yaptı. Vatandaşların evlerine çekildiği akşam saatlerinde ortaya çıkan ekipler, ilçede bulunan tüm bankamatik, çocuk oyun alanları ve parklarda ilaçlama ve dezenfektasyon çalışması yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü gibi kurumlarla işbirliği içerisinde ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Virüsün yayılmasını engellemek adına bir dizi tedbir aldık. Belediye olarak gereken tedbirleri alıyoruz. Her platformda korunma yönleri, hijyenle, evdeki bakım ve temizliklerle ilgili yeterli bilgiler vereceğiz. Belediyemizde ve bağlı birimlerimizde gereken hijyen ve dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli tedbirleri almamız durumunda hiçbir virüsten korkmamıza gerek yok. Şuan Mezitli için endişe edecek bir durum yok. Özellikle çocuklar ve yaşlılarımız gibi virüs halinde dezavantajlı gruplar için de özel tedbirler aldık. Sağlık personelimiz özellikle yaşlılarımızı ev ev dolaşarak bilgilendirmelerde bulunuyor. Kurumlarımıza ve ilçemizde bulunan okullara, Pazar yerlerine, alışverişin yoğun olduğu bölgelere 'korona virüs' ile ilgili gerekli bilgi ve broşürleri dağıtmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, Mezitli'de virüs görülse bile kendi hijyenlerine dikkat ederek yayılmasının önüne geçebilirler. Temizlik kuralları iyi uygulanmalı ve yetkililerden gelen uyarılara dikkat edilerek tedbirli olunmalı" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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